УкрРус
  1. Главная
  3. Рецепты

Как организовать аджарское застолье на карантине новости компании

10 апреля 2020, 08:02

Главный атрибут грузинского застолья - грузинский коньяк.

Проходит очередной день карантина и, если посиделки перед ТВ, блюда из гречки, шутки о масках и туалетной бумаге уже надоели - тогда у нас есть для тебя предложение для разнообразия досуга, а именно, предлагаем устроить себе настоящее грузинское застолье, НЕ выходя из дома. А как создать ту самую знаменитую атмосферу грузинского гостеприимства, сейчас расскажем.

Первое и самое важное – это, конечно же, настоящий грузинский коньяк. Такой, чтобы грел душу, сердце, чужих делал своими, а своих - ближе, такой, как Adjari! Предлагаем бутылочку всегда хранить про запас. И не забудь, коньяк лучше не держать в холодильнике, при комнатной температуре Adjari гораздо вкуснее. А поэтому ставь бутылку на стол и двигаемся дальше!

Вторая, не менее важная составляющая - пышный, щедрый стол! Обязательные блюда – это, конечно же, хинкали, хачапури по-аджарски и баклажановые рулетики с ореховой пастой! Здесь уже выбирайте: сбегать ли в магазин и воспользоваться интернет-рецептами или заказать доставку из грузинского кафе, однако в любом случае удовольствие оправдает хлопоты. В Грузии для таких угощений есть одно слово "шемомечама" - "не хотел, но случайно съел". Третий шаг – это, конечно же, песня, ведь что же это за грузинское застолье без душевного пения? Добавляй в плейлист наши рекомендации и готовься подпевать:

1. Tango Powered 

2. Я Любил

3. Chemo Sikvarulo

4. Vazi

5. Momenatre

6. Imedis Dilashi

7. Once In The Street

8. ROMALE

9. For You

10. Gala

Ну, почти все готово, дело сталось за малым - собрать близких! Спросишь: "Как, когда карантин?" А интернет зачем? Устраивай видео конференцию и готово! Для лучшего эффекта предлагаю проявить настоящую грузинскую щедрость и, воспользовавшись службой курьерской доставки, послать по бутылочке Adjari всем, кого мечтаешь собрать за своим столом. Если Adjari на столе, стол накрыт, гости онлайн - самое время поднять первый бокал. Можно, конечно, толкнуть речь от себя, а можно удивить гостей и начать застолье грузинским тостом. Вот подборка самых распространенных (вообще, их более 200), но держи 5 важнейших:

1. За Мир – мшвидобас!

2. За женщин – мандилоснэбс!

3. За наши семьи – чвен оджахэбс!

4. За родителей – мшоблэбм!

5. За любовь – сикварулс!

Завершается каждый тост словом "гаумарджос", что примерно переводится как "Ура"!

Вот кратко и все о главных атрибутах грузинского застолья. Надеюсь, смог быть полезным! Будь здоров, джигит! Гаумарджос, генецвале!

Твой Adjari.

Предупреждение: алкоголь вредит вашему здоровью

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:02
Как организовать аджарское застолье на карантине новости компании
08:01
Акушерка 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
07:59
Где найти подработку на карантине
07:45
Как коронавирус передается в магазине: ученые на видео показали, в чем опасность Видео
07:30
Приметы на Вербное воскресенье 2020 на вербу и что можно делать Видео
07:14
Новое продление карантина: инфекционист сказал, сколько еще украинцам придется сидеть дома
07:08
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 10 апреля
06:55
Порошенко лучше сядет, чем распрощается с деньгами мнение
06:40
Астролог сказал, когда и почему Зеленскому грозит потеря поста
06:22
"Дыра на десятки миллиардов": эксперт объяснил, чем грозит экономике продление карантина
05:54
В моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фото Фото
05:16
День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки
04:43
Стильный маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фото Фото
04:30
Эксперты назвали лучшую секс-позу для зачатия ребенка
04:10
Коронавирус в Украине: эксперт предупредил о мощной второй волне Видео
04:01
Названы самые полезные консервы
02:52
Что делать, чтобы деньги водились и что нельзя хранить в кошельке Видео
02:32
Надежда Бабкина находится в инфекционном боксе - подробности
02:30
Вторжение с тыла: эксперты рассказали, почему мужчин тянет к анальному сексу
02:01
Голая Мишаня Мишина без трусиков засветила сочную грудь и упругую попку
01:15
Побочка вплоть до слепоты: Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине
00:44
"Большинство из нас переболеет": эпидемиолог сделал прогноз по распространению Covid-19 в Украине Видео
00:19
10 апреля – какой сегодня праздник – День брата и сестры 2020 Видео
09 апреля, четверг
23:58
Ученые подсчитали, сколько людей в Украине может умереть от коронавируса Видео
23:36
Закрывают даже продуктовые магазины: в Черновицкой области вводят жесткий карантин Видео
23:35
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 9 апреля почти достигло психологической отметки
23:25
В моде импозантная женская стрижка блант боб, которая молодит - фото Фото
23:09
Крупная вспышка Covid-19 под Днепром: полиция обыскала библейскую школу Видео
22:55
Омбудсмен рассказала, как Россия издевается над украинскими политзаключенными
22:31
МВФ прогнозирует после эпидемии самый масштабный кризис в истории
22:20
В Боярке вспыхнул масштабный пожар: люди сидят без света и воды Видео
22:05
"Куколка"-порноактриса засветила сочные прелести на сексуальных фото Фото
21:59
Уникальная каша: диетолог объяснила, чем полезна полба Видео
21:45
"Смерть оккупантам": в Болгарии повредили легендарный памятник советскому Алеше
21:40
Легкая форма коронавируса: названы пять главных симптомов
21:26
Страшные сказки Город Ангелов 2020 - дата выхода, актеры и трейлер Видео
21:09
Шмыгаль пояснил, как будут послаблять карантин после эпидемии Видео
21:07
"Запретить не можем": копы назвали условие проведения служб на Пасху
20:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пагубная болтовня и карьерная победа Видео
20:30
У каждого своя ложь 6 серия смотреть онлайн 09-04-2020 Видео
20:18
Эксперт ошарашил правдой о покупке аппаратов ИВЛ во время пандемии
20:10
Под Житомиром поджигатели сухой травы спалили сельсовет
20:08
Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон - дата выхода и актеры Видео
19:51
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, что лучше не носить Видео
19:31
Цены на нефть резко подскочили: Россия и Саудовская Аравия договорились о добыче
19:30
Новшества от Новой почты: что изменится при получении посылок
19:00
Мода 2020 после карантина – одежда цвета шафрана, семги и океана: фото Фото
18:51
"Сепар, в*тник, малорос": Усик выдал правду об общении с друзьями из России Видео
18:39
Мир любой ценой: жители Донбасса хотят переговоров с "ДНР" и "ЛНР" Видео
18:33
В супермаркетах Киева упадут цены на товары первой необходимости
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять