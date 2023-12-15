Суперпупер закуска на Новый год-2024, если надоел обычный крабовый салат

Новогодний стол в большинстве случаев - это куча разнообразных блюд, от которых разбегаются глаза. Если же вы хотите удивить родных неклассическим рецептом, но боитесь, что они не будут есть блюдо, попробуйте приготовить яичный рулет с крабовыми палочками. Он очень похож на крабовый салат, но в другой интерпретации.
Рулет из крабовых палочек с сыром - рецепт
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 ст. л. сметаны
- соль
- крабовые палочки - 200 г
- снежный краб - пачка
- крем-сыр - 100 г
- 1 огурец
Приготовление: Застилаем форму 30*40 см силиконизированным пергаментом. Соединяем яйца, сметану, соль - выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут. Крабовые палочки, снежный краб разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик. Охлаждаем рулет 1 час.
Смотрите, как приготовить рулетики из крабовых палочек с сыром и яйцом:
@anny.cooking Крабовый рулет к праздничному столу дуже очень нежный, напоминает суши и можно даже деткам! Інгредієнти Ингредиенты: 5 яиц 2 ст. л. сметаны соль 200 г крабовых палочек Снежный краб от Водный мир 100 г крем-сыра 1 огурец Приготування Приготовление: ✅застилаем форму 30*40 см силиконизированным пергаментом ✅соединяем яйца, сметану, соль - выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах - 15 минут. ✅Крабовые палочки Снежный Краб разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром ✅яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик. Охлаждаем рулет 1 час. Приятного аппетита! будет еще очень вкусно если перед подачей полюлить рулет густым терияки? # праздничныйстил# праздничныйрецепт#очень вкусно# закускарецепт# закуска2024# новогодние рецепты# новогоднийстил# крабовипалички# рецептзкрабовымипаличками♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms
Больше новогодних рецептов:
- Это самый громкий салат Нежность: рецепт закуски на Новый год 2024
- Всего 2 ингредиента сменят салат Сельдь под шубой навсегда: такой рецепт абсолютная новинка
- Шикарная закуска на Новый год: рецепт просто бомба