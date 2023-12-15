УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Суперпупер закуска на Новый год-2024, если надоел обычный крабовый салат

Лидия Неплях
15 декабря 2023, 09:59
Рулетики из крабовых палочек с сыром и яйцом - это оригинально и вкусно, а главное - недолго.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Суперпупер закуска на Новый год-2024, если надоел обычный крабовый салат
Яичный рулет с крабовыми палочками / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Новогодний стол в большинстве случаев - это куча разнообразных блюд, от которых разбегаются глаза. Если же вы хотите удивить родных неклассическим рецептом, но боитесь, что они не будут есть блюдо, попробуйте приготовить яичный рулет с крабовыми палочками. Он очень похож на крабовый салат, но в другой интерпретации.

Рулет из крабовых палочек с сыром - рецепт

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2 ст. л. сметаны
  • соль
  • крабовые палочки - 200 г
  • снежный краб - пачка
  • крем-сыр - 100 г
  • 1 огурец

Приготовление: Застилаем форму 30*40 см силиконизированным пергаментом. Соединяем яйца, сметану, соль - выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут. Крабовые палочки, снежный краб разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик. Охлаждаем рулет 1 час.

видео дня

Смотрите, как приготовить рулетики из крабовых палочек с сыром и яйцом:

@anny.cooking Крабовый рулет к праздничному столу дуже очень нежный, напоминает суши и можно даже деткам! Інгредієнти Ингредиенты: 5 яиц 2 ст. л. сметаны соль 200 г крабовых палочек Снежный краб от Водный мир 100 г крем-сыра 1 огурец Приготування Приготовление: ✅застилаем форму 30*40 см силиконизированным пергаментом ✅соединяем яйца, сметану, соль - выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах - 15 минут. ✅Крабовые палочки Снежный Краб разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром ✅яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик. Охлаждаем рулет 1 час. Приятного аппетита! будет еще очень вкусно если перед подачей полюлить рулет густым терияки? # праздничныйстил# праздничныйрецепт#очень вкусно# закускарецепт# закуска2024# новогодние рецепты# новогоднийстил# крабовипалички# рецептзкрабовымипаличками♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Больше новогодних рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепты закуски
Реклама

Главное за день

РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го: в ГУР отреагировали

РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го: в ГУР отреагировали

10:22 Украина
Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли детали

Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли детали

09:01 Украина
Сближение с ЕС и НАТО, изменение позиции Китая и претензии соседей: Александр Кочетков – о 2024 году для Украины

Сближение с ЕС и НАТО, изменение позиции Китая и претензии соседей: Александр Кочетков – о 2024 году для Украины

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:35

Путин забросил в Украину до полумиллиона оккупантов: в ГУР назвали новые цифры

10:22

РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го: в ГУР отреагировали

09:59

Суперпупер закуска на Новый год-2024, если надоел обычный крабовый салат

09:59

Ночная "бавовна" в Мариуполе: под удар попала военная техника и расположение оккупантовВидео

09:48

РФ готовится к атакам по энергетике Украины: эксперт раскрыл коварный план россиян

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
09:45

Войска РФ частично продвинулись в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

09:01

Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли деталиВидео

09:00

Сближение с ЕС и НАТО, изменение позиции Китая и претензии соседей: Александр Кочетков – о 2024 году для УкраиныЭксклюзив

08:40

Помощь Украине на $61 млрд.: Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время

Реклама
08:24

Украина получит от Аргентины два вертолета Ми-171Е - Pucara Defensa

08:05

Мир "в обмен" на территории и несколько лет войны: Кулеба назвал позицию Украины

07:43

Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России

06:54

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

06:25

Перезагрузка отношений США и Украинымнение

04:42

Серебро будет блестеть, как новое: домашняя хитрость, которая очистит его за 5 минут

04:00

СМИ объяснили, что означают слова Путина о 617 тысячах оккупантов в Украине

03:10

Батареи станут горячее за 10 минут: сантехник раскрыл 5 простых шагов

02:33

Концентрированный эпатаж: Мадонна в корсете подзадорила фановВидео

02:03

Нужно было слушать маму: для чего нужно пить рыбий жир

01:33

Психологический тест по картинке: повезет ли вам в жизни

Реклама
14 декабря, четверг
23:34

"Верующий человек": известный комик рассказал, как породнился с предательницей Марченко

23:03

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

22:49

Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

21:55

Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

21:51

Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект

21:34

Президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

21:32

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:07

Советы, которые работают: как сохранить кожу рук зимой

21:06

"Ноющие обманщики": принц Гарри и Меган Маркл стали главными лузерами 2023 года

20:59

Враг "лезет" на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

20:49

Орбан прибег к выходке во время голосования о начале переговоров ЕС и Украины

20:22

"Перестаньте жить иллюзиями": Подоляк отреагировал на циничные заявления Путина

20:18

Очень похудела: росСМИ показали фото Орбакайте

19:57

"Стачиваем их": в ВСУ прокомментировали "успехи" российского наступления

19:54

Олег Псюк прокомментировал слухи про уход из Kalush Orchestra

19:46

Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС - Шарль Мишель

19:42

В Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету "Кинжал" - ВСУ

19:36

Синоптики объявили 3 уровень опасности: в Украину врывается антициклон

19:29

Зеленский прибыл в Германию: с какой целью и что вошло в новый пакет помощи от страны

19:28

Как уничтожить Путина уже сейчас?мнение

Реклама
19:11

Заберут и педагогов: в Украине планируют усилить мобилизацию

19:10

Простые способы, как обогреть квартиру без света и газа

18:59

Готовят массированные атаки: в ВСУ объяснили причины частых масштабных тревог в Украине

18:40

"Не возьмут даже за годы": Свитан назвал две области, которые хочет оккупировать РФ

18:38

Конец войны до 2025 года: Буданов сообщил о тайных планах Кремля

18:14

Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма: в Страткоме отреагировали

18:09

Страх перед Орбаном: стало известно, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС

18:02

ВСУ в сложной позиции с ненадежным тылом: Гуменюк о ситуации на Левобережье

18:00

Как быстро очистить машину от снега и не поцарапать ее

17:53

Последние атаки России - это что-то новенькое: эксперт объяснил тактику МиГ-31К

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять