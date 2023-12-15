Суперпупер закуска на Новый год-2024, если надоел обычный крабовый салат

Рулетики из крабовых палочек с сыром и яйцом - это оригинально и вкусно, а главное - недолго.

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Яичный рулет с крабовыми палочками / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Новогодний стол в большинстве случаев - это куча разнообразных блюд, от которых разбегаются глаза. Если же вы хотите удивить родных неклассическим рецептом, но боитесь, что они не будут есть блюдо, попробуйте приготовить яичный рулет с крабовыми палочками. Он очень похож на крабовый салат, но в другой интерпретации.

Рулет из крабовых палочек с сыром - рецепт

Ингредиенты:

5 яиц

2 ст. л. сметаны

соль

крабовые палочки - 200 г

снежный краб - пачка

крем-сыр - 100 г

1 огурец

Приготовление: Застилаем форму 30*40 см силиконизированным пергаментом. Соединяем яйца, сметану, соль - выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут. Крабовые палочки, снежный краб разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик. Охлаждаем рулет 1 час.

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Смотрите, как приготовить рулетики из крабовых палочек с сыром и яйцом:

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