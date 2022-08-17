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Настоящая калорийная бомба: топ-3 ингредиента, которые испортят любой салат и сделают вредным

17 августа 2022, 15:37

Что нельзя добавлять в салат, чтобы его не испортить.

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Чем нельзя заправлять салат / pixabay

Вкусный и полезный салат можно испортить всего одним ингредиентом. Чтобы вы получили пользу, а не вред от блюда, советуем вам узнать три продукта, которые добавлять в салат категорически не стоит.

Каждый из нас привык делать салаты с майонезом, добавлять много масла или орешков. Такие салаты только утяжеляют блюдо, и пользы от них вы никакой не получите.

Чтобы салат не превратить в настоящую бомбу калорий, не заправляйте его жирными соусами.

Что нельзя добавлять в любой салат

Сыр. В твердом сыре содержится очень много калорий. Частенько в сыры добавляют вредные ароматизаторы. Чтобы салат стал полезный, добавляйте только сыр фета или брынзу.

Жареное мясо и фрукты. Все теплые салаты, безусловно, готовятся на жареных блюдах, но от них пользы вы никакой не получите. Куриное филе, бекон, свинина. Кроме того, карамелизированная груша или яблоки, тоже не принесут пользы блюду.

Заправки для салата. Все соусы, майонезы (даже домашние), заправки к салату будут только приносить вред вашему организму. Пользы вы никакой не получите, а "лишние бока" только прибавятся.

Чем можно заправить салат для пользы

  • Соком лимона
  • Солью
  • Оливковым маслом

Превосходный и очень легкий салат - рецепт

Вам понадобится:

  • Листья салата
  • Помидоры черри - 5 штуки
  • Сыр Фета
  • Маслины или оливки
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Соль - по вкусу

Листья салата хорошо промыть, обсушить и добавить в глубокую миску.

Оливки или маслины порезать пополам и добавить к салату.

Оливковое масло смешать с 1 столовой ложкой лимонного сока и солью.

Добавить в салат и перемешать.

Помидоры черри разрезаем пополам.

Аккуратно выложить салат на блюдо, добавляем красиво черри и посыпаем мягким сыром Фета.

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