Самая вкусная закусочка к шашлыку за 10 минут: восхитительный рецепт

Эта безумно вкусная закуска к шашлыку покорила многих любителей пикников. Готовим уникальный рецепт помидоров с луком.

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Закуска к шашлыку за 20 минут рецепт / Коллаж Главред, фото instagram/tbiliso, instagram/elmira777h

Летом всегда хочется готовить вкусные блюда из свежих овощей. Сегодня предлагаем вам восхитительный рецепт закусочки к шашлыку и любому мясу.

Помидоры с луком в маринаде - это безумная закуска на вашем столе. Готовить маринованные помидоры очень просто и главное быстро.

Закуска к шашлыку за 20 минут - рецепт

Вам понадобится:

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Помидоры черри - 12 шт

Лук - 1 шт

Салатный лук - 1 шт

Чеснок - 2 зубчика

Сушеные базилик

Лимон

Растительное масло

Соль - 1 чайная ложка

Помидорки хорошо поем, разрезает пополам.

Лук почистить, порезать небольшими небольшими полукольцами.

Смешать в небольшой тарелочке растительное масло, базилик, выдавить чеснок и 2 чайные ложки лимона.

Вкуснейшая закуска из помидор и лука к шашлыку / instagram/elmira777h

В чистую банку выложить немного лука, помидоры, посолить.

Выложить второй слой лука, далее помидоры и залить все маринадом.

Накрыть плотно крышкой и отправить в холодильник.

Вкуснейшая закусочка к шашлыку готова.

Безумная закуска к шашлыку рецепт / instagram/eda_gurman

Смотрите видео рецепт, как готовить вкуснейший шашлык:

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