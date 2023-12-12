Это блюдо - звезда на новогоднем столе: рецепт шикарного французкого гратена с картошкой

Праздники уже на носу и вопрос - что готовить из горячих блюд на стол - уж очень актуален. Не стоит ломать голову и стоять у плиты часами, лучше приготовить идеальную картофельную запеканку - гратен. А дополнит ее сливочный, классический соус бешамель.
Картофельный гратен - рецепт
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг
- молоко - 200 мл,
- сливки 30% - 200 мл,
- сливочное масло - 50 г
- мука пшеничная - 30 г
- чеснок - 1 зубчик
- мускатный орех - щепотка
Приготовление: Нарезать картофель тонкими слайсами прямо с кожурой. Перед этим хорошо вымойте его.
Готовим соус бешамель. Растапливаем сливочное масло в каструле на небольшом огне, добавляем в него понемногу муку. Добавить молоко и вымешать венчиком, чтобы не было комочков и влить сливки. Соус кипятить не надо. Добавить мускатный орех и чеснок (раздавить с помощью чеснокодавки).
Выложить в два слоя картофель, каждый слой посыпать сыром и полить соусом бешамель. Запекать в духовке 50 минут при температуре 170 градусов до золотой корочки.
Смотрите, как приготовить картофельный гратен с сыром:
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