Плодов больше, чем листьев: назвал лучший сорт помидоров для консервирования

О чем идет речь в материале:
- Как защитить низкорослые помидоры от жары с помощью сетки и агроволокна
- Нужно ли пасынковать и подвязывать помидоры сорта "Дрова"
- Какие низкорослые томаты лучше всего подходят для консервирования и маринования
Аномальная жара во многих регионах Украины заставляет огородников искать не только выносливые сорта томатов, но и эффективные способы спасения урожая. Огородница с YouTube-канала "В гостях у Тани" высадила около 34 кустов низкорослого сорта "Дрова" и поделилась опытом его выращивания в экстремальных температурных условиях.
Главред выяснил, почему у помидоров сорта "Дрова" бывает твёрдая кожица и от чего это зависит.
Почему помидоры "запекаются" на солнце и как их спасти
Чтобы плоды не "испеклись" на солнце, блогерша накрыла грядки сверху и по бокам затеняющей сеткой и агроволокном.
"Помидоры растут на чёрном агроволокне и лежат прямо на поверхности. Листья я сильно не обрывала, но все равно много плодов на солнце. Если они подгорят, то останется только собрать их и вынести на свалку. Поэтому затенение сейчас обязательно", - пояснила дачница.
Какова урожайность сорта томатов "Дрова" и как за ними ухаживать
В этом сезоне кусты выросли совсем компактными - высотой всего 20–25 сантиметров, однако они полностью покрыты завязями. Огородница отмечает, что уход за растениями максимально прост: их не нужно ни подвязывать, ни пасынковать.
"Они просто потрясающе урожайны! Их вообще не нужно подвязывать. Они просто лежат на черном агроволокне и растут. Даже сейчас на пасынках еще есть цветы и мелкие завязи, так что они будут плодоносить до самых морозов", - отметила блогерша.
Смотрите видео о том, какие сорта томатов цветут и плодоносят до самых морозов:
Несмотря на то, что некоторые огородники критикуют этот сорт за плотность плодов, автор канала сознательно высаживает его каждый год.
"Многим они не нравятся, люди говорят, что они слишком крепкие и твёрдые. Мне же они по душе, я их сажаю, потому что они чрезвычайно вкусны в консервации, если приготовить удачный маринад", - рассказала опытная огородница.
Почему кожица помидоров "Дрова" бывает твёрдой и как это исправить
Характеристики плодов сорта "Дрова" каждый год отличаются. Блогерша отмечает, что вкус обычно сладковато-кислый, а вот толщина кожицы зависит от внешних факторов и питания.
"Кожица у них вообще тоненькая. Да, бывают годы, когда они растут немного тверноватыми, но это бывает не всегда. Возможно, это зависит от погодных условий или от того, что мы вносим больше калия с бором", - предположила авторка канала и призвала подписчиков поделиться в комментариях собственными впечатлениями об этом сорте.
Читайте также:
- Кроты будут обходить участок стороной: секретный способ, о котором мало кто знает
- Пожелтевшие розы в жару - не всегда недостаток воды: в чем главная ошибка садоводов
- Чем подкормить перец в августе: плоды станут мясистыми, сладкими и сочными
Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани"
"В гостях у Тани" - украинский YouTube-канал, который ведет женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и сильными. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред