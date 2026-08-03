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Плодов больше, чем листьев: назвал лучший сорт помидоров для консервирования

Юрий Берендий
3 августа 2026, 19:23
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Городница рассказала, почему этот сорт не требует подвязки и плодоносит вплоть до самых морозов.
Плодов больше, чем листьев: назвал лучший сорт помидоров для консервирования
Сорт томатов "Дрова" - рекордный урожай без подвязки кустов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как защитить низкорослые помидоры от жары с помощью сетки и агроволокна
  • Нужно ли пасынковать и подвязывать помидоры сорта "Дрова"
  • Какие низкорослые томаты лучше всего подходят для консервирования и маринования

Аномальная жара во многих регионах Украины заставляет огородников искать не только выносливые сорта томатов, но и эффективные способы спасения урожая. Огородница с YouTube-канала "В гостях у Тани" высадила около 34 кустов низкорослого сорта "Дрова" и поделилась опытом его выращивания в экстремальных температурных условиях.

Главред выяснил, почему у помидоров сорта "Дрова" бывает твёрдая кожица и от чего это зависит.

видео дня

Почему помидоры "запекаются" на солнце и как их спасти

Чтобы плоды не "испеклись" на солнце, блогерша накрыла грядки сверху и по бокам затеняющей сеткой и агроволокном.

"Помидоры растут на чёрном агроволокне и лежат прямо на поверхности. Листья я сильно не обрывала, но все равно много плодов на солнце. Если они подгорят, то останется только собрать их и вынести на свалку. Поэтому затенение сейчас обязательно", - пояснила дачница.

Какова урожайность сорта томатов "Дрова" и как за ними ухаживать

В этом сезоне кусты выросли совсем компактными - высотой всего 20–25 сантиметров, однако они полностью покрыты завязями. Огородница отмечает, что уход за растениями максимально прост: их не нужно ни подвязывать, ни пасынковать.

"Они просто потрясающе урожайны! Их вообще не нужно подвязывать. Они просто лежат на черном агроволокне и растут. Даже сейчас на пасынках еще есть цветы и мелкие завязи, так что они будут плодоносить до самых морозов", - отметила блогерша.

Смотрите видео о том, какие сорта томатов цветут и плодоносят до самых морозов:

Несмотря на то, что некоторые огородники критикуют этот сорт за плотность плодов, автор канала сознательно высаживает его каждый год.

"Многим они не нравятся, люди говорят, что они слишком крепкие и твёрдые. Мне же они по душе, я их сажаю, потому что они чрезвычайно вкусны в консервации, если приготовить удачный маринад", - рассказала опытная огородница.

Почему кожица помидоров "Дрова" бывает твёрдой и как это исправить

Характеристики плодов сорта "Дрова" каждый год отличаются. Блогерша отмечает, что вкус обычно сладковато-кислый, а вот толщина кожицы зависит от внешних факторов и питания.

"Кожица у них вообще тоненькая. Да, бывают годы, когда они растут немного тверноватыми, но это бывает не всегда. Возможно, это зависит от погодных условий или от того, что мы вносим больше калия с бором", - предположила авторка канала и призвала подписчиков поделиться в комментариях собственными впечатлениями об этом сорте.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани"

"В гостях у Тани" - украинский YouTube-канал, который ведет женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и сильными. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.

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