Медики рассказали, как пережить перепады атмосферного давления

В случае плохого самочувствия необходимо посетить врача / Фото likar.info

Смена погоды и перепады атмосферного давления бьют по самочувствию метеозависимых людей. Медики дали советы, как наиболее легко для организма перенести атмосферное давление.

В частности, врачи советуют в "тяжелые" дни употреблять достаточно воды - она эффективно вымывает все токсические вещества из организма и поддерживает гомеостаз. Также полезно употреблять морсы и соки – они способствуют поддержанию баланса минеральных веществ и микроэлементов в организме.

В целом, чтобы пережить перепады атмосферного давления, следует больше отдыхать. Прежде всего не нужно заниматься тяжелым физическим трудом, который будет истощать центральную нервную систему. Также следует придерживаться легкого диетического питания.

Еще один совет для метеочувствительных людей: в случае плохого самочувствия необходимо посетить врача и скорректировать дозу сердечно-сосудистых препаратов.

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Напомним, ранее синоптик предупредила, что 18 сентября Украина окажется между мощным антициклоном Hanneke над Великобританией и масштабным циклоном Ignaz на северо-востоке. Таким образом, станет еще прохладнее на несколько градусов, также ожидаются периодические дожди. Кроме того, Украину накроет сильный, влоть до штормового, ветер.