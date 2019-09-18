Знаменитая поза Шерон Стоун: медики предупредили, почему нельзя сидеть "нога на ногу"

Кадр из фильма Основной инстинкт / скриншот

Наверное, нет такого мужчины, который никогда не смотрел фильм Основной инстинкт с непревзойденной Шерон Стоун и не был впечатлен сценой, в которой она закидывает ногу за ногу. Мужчины считают эту позу сексуальной, женщины, в свою очередь, частенько сидят, скрестив ноги, так как, во-первых, это удобно, а, во-вторых, подчеркивает красоту дамских ножек. Однако, врачи настоятельно рекомендуют не сидеть в позе нога на ногу продолжительное время. Оказалось, что это вредно для здоровья по целому ряду причин.

Почему нельзя сидеть нога на ногу

У сидящего в позе со скрещенными ногами человека формируется хроническое нарушение кровообращения в конечности. Хирурги предупреждают, что, сохраняя позу нога на ногу длительное время, человек рискует спровоцировать процессы, ведущие к параличу малоберцового нерва, а также свисанию стопы или пальцев ног.

Кроме того, сидеть в такой позе крайне вредно для вен и сосудов. Медики утверждают, что при этом нарушаются кровообращение и лимфообращение, возникают предпосылки для появления варикозного расширения вен.

Специалисты также предупреждают, что при закидывании ноги на ногу возрастает нагрузка на крестцово-подвздошные сочленения и позвоночник. В результате у человека, который часто и подолгу сидит в такой позе, может развиваться артроз, тромбоз, а также застой крови в области малого таза.

Напомним, кардиолог назвал самые опасные для сна позы.