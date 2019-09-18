Ученые пояснили, какое природное явление превращает воду в золото

Какое природное явление превращает воду в золото / MDRegion

Золото, которое открыли еще в Древнем Египте, в природе возникает из воды благодаря землетрясениям.

Речь о воде, которая течет по пустотам в земной коре на глубине десяти километров – при этом там невероятные температуры и давление. Такая вода несет в себе частицы различных минералов, включая и частицы золота.

Во время землетрясения эти пустоты расширяются, так как по ним расходятся сейсмические волны. Края разломов в земной коре смещаются. Как результат – сразу падает давление, становясь практически равным поверхностному.

Читайте такжеДело о "скифском золоте": Украина заявила отвод судье и обвинила его в работе на РФТемпература воды, которая ранее заполняла пустоты, составляет порядка 390°С. Поэтому как только давление падает – вода мгновенно испаряется. А вот золото и двуокись кремния, формирующая кристаллы кварца, остаются в виде осадка.

Затем пустоты заполняются водой снова (за счет притока жидкости из соседних регионов), но к этому времени небольшая золотоносная жила уже сформирована.

Количество золота в молодой жиле будет небольшим: при лучшем раскладе, драгоценной будет одна крупинка из миллиона. Тем не менее, в зоне сейсмической активности коммерчески выгодное для выработки месторождение может сформироваться за 100 тыс. лет.