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Нибиру расчленилась: уже четыре планеты-убийцы мчатся к Земле - ученые

19 сентября 2019, 05:01

Планета-убийца уже внедрилась в Солнечную систему, и теперь "аппетитной" Земле угрожают сразу 4 планеты, населенные пришельцами.

Нибиру "родила" новые планеты / vladtime.ru

Уже официально. В понедельник, 16 сентября, астрономы ESA и NASA обнародовали отчёты, на снимках которых зафиксированы одновременно две Нибиру.

Но самое удивительно то, что ещё два аналогичных объекта нашлись за карликовой планетой Плутоном.

Что это означает?

Все просто. Планета-убийца уже внедрилась в Солнечную систему, и теперь "аппетитной" Земле угрожают сразу 4 планеты, населенные пришельцами.

Известный во всем мире уфолог Скотт Уоринг тщательно изучил снимки астрономов, и пришёл к выводу, что "родившиеся" Нибиру Х4 приблизится к Земле в 2020 году, остальные три "сестрицы" — в 2021 году.

К слову, вначале ученые подумали, что Нибиру – это гигантских размеров астероид – такой большой, как 500 футбольных полей в радиусе.

Кстати, ученые заметили у Нибиру облака и добавили планету смерти в ряд экзопланет. Правда, "карты" путают многочисленные доказательства существования пришельцев на этой планете.

Между прочит, Скотт Уоринг много раз демонстрировал широкой общественности, как аннунаки  - устрашающие жители с Нибиру - ходят туда-сюда по поверхности гиганта.

Более того, пришельцев находили не единожды на Земле.

Пришельцев с Нибиру часто замечали на Земле / vladtime.ru

Так вот, вернемся к новым планетам. Данные по двум Нибиру, которые на границе Солнечной системы, пока неизвестны.  

А вот четыре планеты из одной получились в результате потока метеоритов Персеиды, который в августе было видно с Земли. Частицы потока нарушили слой поверхности Нибиру, в результате чего поверхность детонировала и ядро разорвалось.

Так планета-убийца раскололась на 4 части, и увеличивается с каждым днём, просто поглощая метеориты вокруг своей атмосферы, передает vladtime.

Читайте такжеНибиру низвергла на Землю ядовитых рыбозомби: мятеж пришельцев начался - уфологиНапомним, ранее сообщалось, Нибиру "сожрала" Сатурн и застряла в его молодых кольцах.

"К такому выводу ученые пришли после анализа составных частей колец Сатурна — помимо льда и прочего "мусора" там во множестве находят тяжелые металлы и редкие вещества, которые чаще всего содержаться в планетарных ядрах. Проведя спектральный анализ самой планеты, стало понятно — никакого ядра у Сатурна уже давно нет — оно полностью поглощено Нибиру", - говорят эксперты.

NASA Земля пришельцы солнечная система уфологи Нибиру Плутон
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