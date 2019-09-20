Вторжение НЛО: власти США признали подлинность видео с неопознанными объектами

Появление НЛО в небе над США признали настоящими кадрами / Скриншот

Видео, на которых очевидцы зафиксировали появление НЛО в небе над США в Военно-морском флоте США признал настоящими кадрами.

Вместе с тем представители американских властей отметили, что не знают, какие объекты изображены на скандальных видео.

По словам представителя американского флота Джо Грэдишера, объекты, которые видны в трех видеоклипах из рассекреченных военных документов, являются "неизвестными воздушными явлениями.

В интервью CNN американский чиновник отметил, что открытость ВМС относительно неизвестных воздушных явлений делается для того, чтобы побудить граждан сообщать о "вторжении", которые они обнаруживают в аэродромах, которые угрожают безопасности пилотов.

Отметим, что на видео, опубликованных между декабрем 2017 года и мартом 2018 года, отражаются зафиксированы передовыми инфракрасными датчиками продолговатые предметы, которые быстро двигаются.

Еще на двух видео, снятых в 2015 году, есть аудиозапись американских пилотов, которые пытаются понять, что они видят.

"Это чертов беспилотник, брат", - говорит пилот своему коллеге в первом клипе.

"Черт побери! Они все идут против ветра".

"Посмотри на это, чувак!".

Напомним, ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО.