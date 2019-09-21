Еда в холода: диетолог рассказала, как менять свой рацион, когда холодно

Диетолог советует урезать количество углеводов и добавить жиры / 1zoom.ru

Как только приходит похолодание, и температура воздуха стремиться к 10 градусам, просыпается аппетит и появляется желание есть больше обычного. Это нормальное состояние организма. Но при этом нужно обязательно считать калораж съеденных продуктов. Диетолог Ольга Усенко дала практические советы, что есть, когда холодно, и как при этом не набрать лишние кило.

По словам эксперта, в отсутствие солнца и тепла настроение можно поддержать жирной пищей, но при этом нужно не забывать подсчитывать калории. Диетолог советует урезать количество углеводов – таким образом можно получить большую калорийность для жиров.

"Если при обычном рационе в обычную погоду у нас жиры должны быть один грамм на один килограмм веса, то в прохладное время мы можем увеличивать до 1,2-1,4 грамма на килограмм веса", - пишет Усенко в Instagram.

Что кушать, когда холодно

В рацион можно включить жирный сыр, сливочное масло, сало (свежее), авокадо, семена, орехи, яйца, печень трески, печень куриную и говяжью, жирные сорта рыбы.

Диетолог привела два примера меню на день.

БЫЛО:

- завтрак : 2 яйца + 50 г сыра (нежирного) + 2 тоста (цельнозерновых) + 1/2 мякоти авокадо + овощи 150-200 г;

- перекус: фрукты 300 г + орехи 20-30 г;

- обед: гречка 150 г + мясо 100 г + овощи 150-200 г + растительное масло 7 мл;

- ужин - овощи 200 г + растительное масло 7 мл + мясо 100-130 г.

СТАЛО:

- завтрак: 2 яйца + 30 г сыра (жирного) + 1 тост (цельнозерновой) + 10 г сливочного масла или 1/2 мякоти авокадо + овощи 150-200 г + 15 г смеси семян;

- перекус: фрукты 300 г + 30 г сыра (жирного) + орехи 20-25 г;

- обед: гречка 150 г + 10 г сливочного масла + печень куриная или говяжья 100 г + овощи + растительное масло 7 мл;

- ужин: овощи 200 г + растительное масло 7 мл + мясо/рыбка 130 г.

"Даже 15-20 г добавленного жира в рационе дадут больше энергии и больше ощущения сытости. Не ведитесь на желания съесть что-то сладкое, попробуйте добавить жиры сначала", - посоветовала диетолог.

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