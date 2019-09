"Спасти пришельцев": в США власти грозят расстрелом за штурм Зоны 51

В США проходит акция под названием Штурм зоны 51: Они не смогут остановить всех нас (Storm Area 51: They Can"t stop Us All). Неравнодушные активисты заявили о решении штурмовать секретную военную базу ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне

В соцсетях на штурм записалось уже более 2 миллионов человек. Штурмовать закрытую военную базу, расположенную в пустыне Невады, решили в стиле Наруто: головой вперед, с вытянутыми за спиной руками, чтобы быть быстрее пуль военных.

Отметим, что за несколько дней до начала штурма Федеральное авиационное управление США закрыло воздушное пространство над базой. Тех, кто все же решится пересечь границу секретного объекта, также ждет штраф в 1000 долларов.

В свою очередь представитель ВВС США Лора Макэндрюс предупредила миллионную компанию охотников за инопланетянами, что американские военные будут защищать этот объект.

Вместе с тем отдельные комментаторы уже выдвигают версии, что всех незваных гостей базы расстреляют на месте.

Сообщается о том, что власти США уже задержали несколько активистов. В частности, суд на 10 дней арестовал двух блогеров - Тиса Гранзира и Говерта Свейпа - за попытку проникнуть в "Зону 51". Молодые люди попытались пересечь границу военного объекта на машине, однако были задержаны - при них были обнаружены ноутбуки, видеокамеры и беспилотники.

Обратим внимание, что запланированный "штурм" уже перерос в музыкальный фестиваль AlienStock. Вместе с тем к вечеру 19 сентября к окрестностям зоны 51 стали стекаться люди: они привезли с собой палатки, раскладные столы и стулья, жаровни для барбекю, ящики с пивом и другие атрибуты веселья. Вдоль трассы 375 возник город, украшенный надувными инопланетянами.

Напомним, ранее власти США признали подлинность видео с НЛО.