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Землю окружили планеты-"мясники": Нибиру начала кровавое вторжение - уфологи

22 сентября 2019, 05:16

Нибиру создала 6 планет - "мясников", чтобы уничтожить Галактику, а главная цель - Солнечная система.

Планеты-"мясники" уничтожат Землю / vladtime.ru

В космосе происходит нечто необъяснимое и устрашающее. Ученые из Университета Мэриленда зафиксировали странное явление.

Так, шесть обыкновенных галактик почти одновременно превратились в квазары со сверхмощными источниками излучения с активным ядром.

По словам ученых, все они генерируют радиационное поле как Солнце и, главное, их координаты меняются.

Эти изменения ученые не смогли объяснить, ведь, по их словам, подобная метаморфоза, как правило, должна длиться тысячелетия.  При этом, по словам ученых, обычно появляются звезды.

А вот уфологи сразу сообразили, что происходит.  

По их словам, на Нибиру есть специальные технологии, которые позволяют трансформировать структуру звезд на атомном уровне.

К слову, ядра большинства объектов имеют в составе радиоактивную плазму, которая при определенных условиях может превратиться в гигантскую ядерную боеголовку с заведенным часовых механизмом.

Читайте такжеВ Солнечной системе появился "брат" Нибиру: новая планета шибанет Землю - ученыеУфологи настаивают, что когда критическая масса будет достигнута, она просто взорвётся и зальёт радиацией космос.

При этом, как бы это прискорбно не звучало, что даже самый дальний взрыв в космосе дойдёт до Земли в виде гигантской всесокрушающей волны.

Современные борзописцы говорят, что после взрыва в космосе многие планеты "вылетят" с орбиты.

При этом вполне вероятно, что где-то появятся новые формы жизни. Но все живое, что существует в настоящее время, будет уничтожено бесповоротно.

Правда, во всей этой смертоносной истории есть одна непонятка.

Ученые и уфологи не смогли прийти к единому мнению, почему звёзды-"мясники" меняют координаты.

По одной из версий, Нибиру создала 6 планет - мясников, чтобы уничтожить Галактику, а главная цель - Солнечная система.

Нибиру создала 6 планет-"мясников" / vladtime.ru

Сейчас жаждущие крови Звёзды-мясники мчатся к Земле. Они уже окружили ее. Если все они окажутся вокруг нашей планеты и одновременно взорвутся, Земля в очередной раз переживёт Большой взрыв и станет новой планетой, с огромными запасами алмазов и драгметаллов. Но принадлежать Земля будет пришельцам с Нибиру  - злодеям-аннунакам.

Судного дня и страшного суда не избежать, противостоять мощному взрыву 6 планет-мясников никто не сможет, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру расчленилась - уже четыре планеты-убийцы мчатся к Земле. Четыре планеты из одной получились в результате потока метеоритов Персеиды, который в августе было видно с Земли. Частицы потока нарушили слой поверхности Нибиру, в результате чего поверхность детонировала и ядро разорвалось.

Так планета-убийца раскололась на 4 части, и увеличивается с каждым днём, просто поглощая метеориты вокруг своей атмосферы.

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