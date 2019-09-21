В США переполох из-за штурма секретной Зоны 51: в Сеть попали горячие фото и видео

Особо деятельные пятеро участников "штурма" Зоны 51 были схвачены силовиками.
Загадочную военную базу армии США в Неваде, так называемую Зону 51, атаковали активисты.
К слову, в "штурме" места, в котором, по мнению многих ученых и уфологов, находятся доказательства существования пришельцев и НЛО, приняли участие более 2000 человек. Правда, организаторы обещали подтянуть под Зону 51 аж 50 тысяч человек.
Тем не менее, в соцсетях по этому поводу начался настоящий переполох.
Очевидцы делятся фотографиями и видео "штурма".
So they actually raided #Area51 today ???. pic.twitter.com/Vgk395sAn2— Ermes Grande ??? (@iamermespita) 21 вересня 2019 р.
К слову, со стороны все больше смахивает на то, что народ вышел поразвлечься. Люди собрались у ворот военного объекта и, если честно, не пытались их прорвать. Вместо этого они развлекались у ее ворот в костюмах, связанных с инопланетной тематикой.
So like some old lady ACTUALLY stormed #area51pic.twitter.com/SKvSdUUYul— Matthew Carswell (@Leche_frio) 21 вересня 2019 р.
Правда, некоторые СМИ пишут, что среди присутствующих нашлись и те, кто воспринял мероприятие серьезно. Они явились к базе с плакатами и требованиями не скрывать правду об инопланетянах.
Отметим, что особо деятельные пятеро участников "штурма" Зоны 51 были схвачены силовиками.
i literally cannot stop laughing, this is SO ICONIC- #raidarea51#Area51#Area51stormpic.twitter.com/Bs67wIYnWX— lauren !? (@averagelaur) 20 вересня 2019 р.
Добавим, что бросил идею о штурме Зоны 51 в народные массы пользователь Facebook Мэтти Робертсон. Его призыв моментально стал "вирусным". Весь мир ждал дня "штурма".
Читайте такжеСтрашная грамота с Нибиру: посланник смерти предрек войну с пришельцами и конец света - уфологиПри этом, военные США приняли угрозу всерьёз, и усилили защиту стратегически важного военного объекта. Говорят, даже воздушное пространство над этой территорией было временно закрыто.
Также добавим, что в соцсетях многие пишут, что американцы сошли ума, поверить сложно, что такое на самом деле было.
Также народ активно начинает придумывать разные мэмы на эту тему.
При этом люди в Сети уже договорились, что это мероприятие станет ежегодным.
Ladies and gentlemen (and others), your #Area51 Naruto run. pic.twitter.com/zMtQ8Pzy8r— Christopher Lawrence (@Life_OnTheCouch) 21 вересня 2019 р.
Напомним, ранее в США власти грозили расстрелом за штурм Зоны 51.
В соцсетях на штурм записалось более 2 миллионов человек. Штурмовать закрытую военную базу, расположенную в пустыне Невады, решили в стиле Наруто: головой вперед, с вытянутыми за спиной руками, чтобы быть быстрее пуль военных.