В США переполох из-за штурма секретной Зоны 51: в Сеть попали горячие фото и видео

Загадочную военную базу армии США в Неваде, так называемую Зону 51, атаковали активисты.

К слову, в "штурме" места, в котором, по мнению многих ученых и уфологов, находятся доказательства существования пришельцев и НЛО, приняли участие более 2000 человек. Правда, организаторы обещали подтянуть под Зону 51 аж 50 тысяч человек.

Тем не менее, в соцсетях по этому поводу начался настоящий переполох.

Очевидцы делятся фотографиями и видео "штурма".

К слову, со стороны все больше смахивает на то, что народ вышел поразвлечься. Люди собрались у ворот военного объекта и, если честно, не пытались их прорвать. Вместо этого они развлекались у ее ворот в костюмах, связанных с инопланетной тематикой.

Правда, некоторые СМИ пишут, что среди присутствующих нашлись и те, кто воспринял мероприятие серьезно. Они явились к базе с плакатами и требованиями не скрывать правду об инопланетянах.

Отметим, что особо деятельные пятеро участников "штурма" Зоны 51 были схвачены силовиками.

Добавим, что бросил идею о штурме Зоны 51 в народные массы пользователь Facebook Мэтти Робертсон. Его призыв моментально стал "вирусным". Весь мир ждал дня "штурма".

Читайте такжеСтрашная грамота с Нибиру: посланник смерти предрек войну с пришельцами и конец света - уфологиПри этом, военные США приняли угрозу всерьёз, и усилили защиту стратегически важного военного объекта. Говорят, даже воздушное пространство над этой территорией было временно закрыто.

Также добавим, что в соцсетях многие пишут, что американцы сошли ума, поверить сложно, что такое на самом деле было.

Также народ активно начинает придумывать разные мэмы на эту тему.

Штурм Зоны 51 / скриншот

При этом люди в Сети уже договорились, что это мероприятие станет ежегодным.

Напомним, ранее в США власти грозили расстрелом за штурм Зоны 51.

В соцсетях на штурм записалось более 2 миллионов человек. Штурмовать закрытую военную базу, расположенную в пустыне Невады, решили в стиле Наруто: головой вперед, с вытянутыми за спиной руками, чтобы быть быстрее пуль военных.