Обрядовая кукла и "запасной" труп: находка на перевале Дятлова ввела в ступор

Перевал Дятлова: фото из архива / Скрин с Ютуб-записи Валентина Дегтерева

Архивное фото с перевала Дятлова вскрыло новые жуткие детали о трагедии.

Эксперт, поисковик Валентин Дегтерев обнаружил на снимке "запасной" труп, настолько хорошо припорошенный снегом, что угадать в очертаниях тело человека эксперт смог далеко не сразу.

На дереве рядом с трупом поисковик отметил куклу, что используют для обрядов: предположительно это небольшой идол народности северной манси или кукла иттарма.

Именно из-за этой куклы эксперт и считает, что группу Дятлова убили ради ритуального жертвоприношения, чтобы загладить их вину за проникновение на священную для местных территорию.

Дегтерев уверен, что "лишнее" тело так и осталось "неучтенным" в ходе расследования. Как, впрочем, и оккультная кукла. По его словам, в деле про перевал Дятлова фото это не фигурирует. Речь о снимке, который у Дегтерева хранился около двух лет, пишет Ридус. Таким образом говорить о возбуждении дела по факту "лишнего" человека на перевале Дятлова не приходится.

Ранее странное фото вызвало резонанс в Сети. На эпическом фото 2004 года в одном кадре запечатлены Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и Олег Ляшко. Все они в оранжевых шарфиках и галстуках, это период Оранжевой революции 2004 года.