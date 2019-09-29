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Илон Маск сделал сенсационное заявление о пришельцах

29 сентября 2019, 07:53

Глава компании SpaceX опроверг существование пришельцев.

Илон Маск
Илон Маск сделал сенсационное заявление об инопланетянах / Instagram

Человек, который знает о космосе все или почти все, глава компании SpaceX Илон Маск, который ранее посмеялся над 93-летней королевой Великобритании, сделал громкое заявление об инопланетянах.

Илон Маск во всеуслышание сказал, что в нашей части галактики инопланетян не существует.

При этом Маск убежден, что здесь, на Земле, по его данным, люди — единственные разумные существа.

"Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они", — сказал он в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.

Резюмируя, Илон Маск особо отметил, что признаков наличия в космосе инопланетян вообще нет.

Читайте такжеИлон Маск назвал главную проблему человечестваНапомним, в ночь на 25 мая жители страны тюльпанов засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

По информации, спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

После этого Илона Маска заподозрили в пособничестве пришельцам.

Дело в том, что странную активность в небе обнаружили в голландском агентстве по наблюдению за инопланетной деятельностью. Они сообщают, что в ночь, когда были запущенны спутники Starlink Илона Маска, в небе также были зафиксированы замаскированные под спутники объекты.

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