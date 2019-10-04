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Ученые рассказали, где спастись от зомби апокалипсиса и пандемии

4 октября 2019, 04:14

Выжить в постапокалипсис можно будет лишь на территории трех стран.

апокалипсис_армагеддон_конец света
Конец света может наступить в результате глобальной пандемии / UFOSPACE.NET

Всемирный Апокалипсис может наступить в результате глобальной пандемии, а выжить в постапокалипсис можно будет лишь на территории трех стран. К такому выводу пришли ученые из Новой Зеландии Мэтт Бойд и Ник Уилсон.

Исследователи считают, что причиной пандемии могут стать научные открытия в области биотехнологии.

"В худшем случае может произойти одновременное высвобождение нескольких генно-инженерных пандемических организмов", - считает ведущий автор исследования, доктор Мэтт Бойд. 

Исследователи уточняют, что возбудителям болезней не страшны сухопутные границы, поэтому лишь изолированный остров мог бы сохранить технологически развитую популяцию, которая могла бы заселить Землю после катастрофы, цитирует ученых журнал Risk Analysis.

Бойд и Уилсон, изучая вопрос о том, как выжить в апокалипсис, проанализировали  20 островных государств без сухопутных границ с населением более 250 тысяч человек. Исследователи учитывали для выживания наличие природных ресурсов и социально-политические особенности государств. Страны ранжировали по шкале от нуля до одного. В тройку пригодных для выживания после апокалипсиса попали лишь три страны – Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Они набрали 0.71, 0.68 и 0.64 балла соотвественно.   Это страны с высоким ВВП, самодостаточные в производстве продуктов и добыче энергии, а также достаточно отдаленные от других государств.

"Не исключено, что возникнет явная необходимость в островном убежище как единственном варианте спасения человечества", – резюмировали ученые.

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Напомним, ранее в Аргентине родился уродливый поросёнок со слоновьей головой. Слонорыл-мутант не прожил и минуты, но его появление всполошило ученых. Дело в том, что рождение любого живого существа с головой слона (кроме слонёнка), согласно ведам цивилизации реки Инд, означает предупреждение богов о скорой войне с "огненной планетой" Нибиру о массовой смерти.

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