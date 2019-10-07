Новый конец света: Солнце "вырубилось", выжить не удастся никому – ученые

Ученые заявили о "новом" конце света / vladtime.ru

Солнце внезапно погибло и вызвало настоящую панику среди ученых.

По информации, перед мощным взрывом Солнце "вырубается", а специальные аппараты уже не фиксируют на нем коронарных вспышек.

Отметим, ученые говорят, что в любой момент на планете Земля может наступить настоящий ледниковый период, а все животные и люди – окаменеют и от невиданного мороза вымрут.

Добавим, что по информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, которая отслеживает активность Светила, оно сейчас умерщвлено и не проявляет "жизни".

Сей факт глубоко взволновал экспертную среду, ведь в последние дни сентября была зафиксирована сильная солнечная вспышка, после чего образовались магнитные бури. А после этого активности нет.

Солнце не проявляет активности / vladtime.ru

Таким образом, Солнце погибло, жителей Земли ждет настоящий Апокалипсис.

"Аппараты подтверждают отсутствие коронарных вспышек. Складывается сценарий Апокалипсиса. Перед эпичным взрывом Солнце затухает, теряет активность и доживает последние мгновения перед превращением в сверхновую звезду. На Земле же в любую минуту наступит ледниковый период. Артефакты древности, например, животные с травой во рту - это не шутка. Когда-то предки смогут найти нашу цивилизацию с бургером в руке. Есть основания полагать, что живые существа замёрзнут, как динозавры. Коллапс неизбежен", - высказался исследователь.

Добавим, что никто из научной среды не готов взять на себя ответственность и во всеуслышание заявить, когда Землю ждет конец света. При этом многие эксперты убеждены, что отсутствие активности Солнца — это ещё не 100% конец света. При этом их же коллеги настаивают, что в данной ситуации он неизбежен, выжить не удастся никому, передает vladtime.

Читайте такжеНибиру столкнула Солнце в бездонную пасть Черной дыры - уфологиНапомним, зонд NASA засек на Солнце огненное торнадо, высотой около 70 тысяч километров. Это примерно 5 расстояний от Северного до Южного полюса Земли.

Отметим, на момент обнаружения - во время парада планет 2 и 3 сентября, торнадо образовало в Солнце дыру размером с Россию.

Но проблема в том, что пробоина все время увеличивается. Эксперты в области изучения космоса говорят, что уже спустя неделю дыра в Солнце достигнет размеров Юпитера.