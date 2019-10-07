  1. Главная
  3. Наука

Новый конец света: Солнце "вырубилось", выжить не удастся никому – ученые

7 октября 2019, 04:40

На Земле в любую минуту может наступить ледниковый период, людей ждет настоящий Апокалипсис.

Ученые заявили о
Ученые заявили о "новом" конце света / vladtime.ru

Солнце внезапно погибло и вызвало настоящую панику среди ученых.

По информации, перед мощным взрывом Солнце "вырубается", а специальные аппараты уже не фиксируют на нем коронарных вспышек.

Отметим, ученые говорят, что в любой момент на планете Земля может наступить настоящий ледниковый период, а все животные и люди – окаменеют и от невиданного мороза вымрут.

Добавим, что по информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, которая отслеживает активность Светила, оно сейчас умерщвлено и не проявляет "жизни".

Сей факт глубоко взволновал экспертную среду, ведь в последние дни сентября была зафиксирована сильная солнечная вспышка, после чего образовались магнитные бури. А после этого активности нет.

Солнце не проявляет активности / vladtime.ru

Таким образом, Солнце погибло, жителей Земли ждет настоящий Апокалипсис.

"Аппараты подтверждают отсутствие коронарных вспышек. Складывается сценарий Апокалипсиса. Перед эпичным взрывом Солнце затухает, теряет активность и доживает последние мгновения перед превращением в сверхновую звезду. На Земле же в любую минуту наступит ледниковый период. Артефакты древности, например, животные с травой во рту - это не шутка. Когда-то предки смогут найти нашу цивилизацию с бургером в руке. Есть основания полагать, что живые существа замёрзнут, как динозавры. Коллапс неизбежен", - высказался исследователь.

Добавим, что никто из научной среды не готов взять на себя ответственность и во всеуслышание заявить, когда Землю ждет конец света. При этом многие эксперты убеждены, что отсутствие активности Солнца — это ещё не 100% конец света. При этом их же коллеги настаивают, что в данной ситуации он неизбежен, выжить не удастся никому, передает vladtime.

Читайте такжеНибиру столкнула Солнце в бездонную пасть Черной дыры - уфологиНапомним, зонд NASA засек на Солнце огненное торнадо, высотой около 70 тысяч километров. Это примерно 5 расстояний от Северного до Южного полюса Земли.

Отметим, на момент обнаружения - во время парада планет 2 и 3 сентября, торнадо образовало в Солнце дыру размером с Россию.

Но проблема в том, что пробоина все время увеличивается. Эксперты в области изучения космоса говорят, что уже спустя неделю дыра в Солнце достигнет размеров Юпитера.

солнце ученые звезда Земля вспышки ледниковый период конец света Апокалипсис
Сейчас вы просматриваете новость «Новый конец света: Солнце "вырубилось", выжить не удастся никому – ученые». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:40
Новый конец света: Солнце "вырубилось", выжить не удастся никому – ученые
04:11
Эксперт назвал ключевой фактор для новой программы МВФ Видео
03:27
От стрижки и окрашивания до маникюра с массажем: астролог назвала важные даты в октябре 2019 Видео
02:44
Топ-5 хобби: на что готовы тратить деньги украинцы Видео
02:09
Школьные каникулы 2019-2020 в Украине: когда, сколько и куда пойти
01:22
В Саратове хакеры транслировали порно на всех плазмах аэропорта
00:49
Вкусно и дешево: Киев попал в рейтинг лучших гастро-городов Европы
00:17
7 октября – личный праздник Путина и Феклов день с его запретами для женщин Видео
06 октября, воскресенье
23:55
"Филарета используют вслепую": в митингах против ПЦУ заметили "руку Москвы" Видео
23:26
"Набор деклараций и фантазий": экс-министр предрек провал программы Кабмина Видео
22:59
Особый статус Донбасса: Разумков поставил точку в вопросе о "красных линиях" Видео
22:52
Анастасия Заворотнюк умерла: появились новые факты за и против Фото
22:23
Деньги в чужом кармане: Трамп подсчитал заработок сына Байдена в Burisma Видео
21:52
Скандал из-за лайка: МИД Турции заставил объясниться дипломата США
21:10
Таксист отказался везти Порошенко с "вече" на Майдане: курьезное видео Видео
21:00
Танці з зірками 2019: 7 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:50
"Мастер договорняка": эксперт объяснил, за что Порошенко заслужил Оскар Видео
20:28
На Житомирщине ГБР задержало полицейского, который продавал наркотики Фото
19:56
"Нет – союзу с агрессором": в Минске митингующие порвали портрет Путина Фото
19:25
"Земля - стекловатой": умер сенатор РФ, призывавший наносить точечные удары по Украине
18:57
Стала известна причина смерти актрисы Куклиной Видео
18:27
Путин тремя словами оценил положение Зеленского
18:03
На Виннитчине молодая продавщица повесилась из-за недостачи в кассе Видео
17:56
"Паша, идите на хер": Климкина пропесочили в Сети и ткнули носом в "формулу Штайнмайера" Видео
17:29
Услышали украинскую речь: в Польше до полусмерти избили двоих заробитчан
17:10
"Езжай в свою Украину!": всплыли жуткие и мистические подробности самоубийства украинца-школьника в Китае
17:00
"Кто-то очень перепуганный": Богдан показал, как "вече" в Киеве собирали за деньги Фото Видео
16:47
Умер Джинджер Бейкер: чем запомнился легендарный барабанщик Cream Видео
16:30
Жгли сидения и швыряли петарды: в полиции рассказали о беспределе фанатов на матче под Одессой Видео
16:06
"Мы с вами попрощаемся": Билецкий унизил Порошенко за кулисами ток-шоу Видео
15:51
В Днепре треснуло общежитие: все подробности инцидента Фото Видео
15:40
Импичмент Трампа: Зеленский нашел отмазку для коллеги из Штатов Видео
15:30
"Носатый придурок, го*но, надеру задницу": Беринчик вызвал на бой американских боксеров Фото Видео
14:49
"Дякуны, кто против мира – на фронт": в Киеве собралось "вече" из-за "формулы Штайнмайера" - видео Видео
14:17
Стрельба в Канзас-Сити: много погибших и раненых
13:47
В День учителя Зеленский признался, какие школьные навыки помогли ему стать президентом Видео
13:37
"Политическое животное" нашли в Лондоне: Джулиани дал Луценко погоняло
13:07
Потепление в Украине будет: синоптик предупредила о снеге в Киеве Видео
13:06
"Паталогический лжец": Байден отвесил Трампу "щедрый" комплимент Видео
13:00
Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: кастинг с Олегом Винником Видео
12:51
"Сказочная зима!": снег в Буковеле восхитил туристов Фото Видео
12:26
Зеленский цензурит пародии на себя Квартала 95 – признание Елены Кравец Видео
12:02
Эстония собралась провести ревизию "арендованных" трудяг-украинцев Видео
11:40
Дочь намекнула, насколько серьезно больна Анастасия Заворотнюк Фото
11:28
"Гусь жирный и роскошь любит": Портнов занялся имуществом "педагога" Пашинского Видео
11:07
Магнитная буря сегодня: как спасти давление и голову Видео
10:34
"Это самоубийство": эксперт объяснил, как демарш Украины в ПАСЕ бьет по ней самой Видео
10:26
"Говно всегда сверху плавает": Добкин заметил, что "петины 8%" чувствуют себя "о*уенно"
10:06
Зачем Украина снова закупает у США Джавелины мнение
09:40
"Не успели посмотреть Полианну": умерла известная украинская актриса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять