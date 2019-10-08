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Нобелевская премия по физике: стало известно, кому и за что присудили

8 октября 2019, 13:33

Нобеля по физике получат трое ученых.

Нобелевскую премию по физике присудили Джеймсу Пиблсу, Дидье Кело и Мишелю Майору - Нобелевская премия
Нобелевскую премию по физике присудили Джеймсу Пиблсу, Дидье Кело и Мишелю Майору / scienceblog.ru

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил Нобелевскую премию по физике за 2019 год американскому ученому Джеймсу Пиблсу и швейцарским исследователям Дидье Кело и Мишелю Майору.

Пиблс удостоен Нобеля за теоретические открытия в физической космологии, говорится на странице The Nobel Prize в Twitter.

Швейцарцам присудили премию за то, что они открыли первую экзопланету, которая вращается вокруг солнецеподобной звезды.

/ Скриншот

Напомним, в 2018-м Нобелевскую премию по физике присудили за изобретения в области лазерной физики - награды удостоены американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадский физик Донна Стрикленд. Нобелевские премии 2019 вручат 10 декабря в столице Швеции Стокгольме.

Нобель Нобелевская премия
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