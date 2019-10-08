Нобелевская премия по физике: стало известно, кому и за что присудили

Нобелевскую премию по физике присудили Джеймсу Пиблсу, Дидье Кело и Мишелю Майору / scienceblog.ru

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил Нобелевскую премию по физике за 2019 год американскому ученому Джеймсу Пиблсу и швейцарским исследователям Дидье Кело и Мишелю Майору.

Пиблс удостоен Нобеля за теоретические открытия в физической космологии, говорится на странице The Nobel Prize в Twitter.

Швейцарцам присудили премию за то, что они открыли первую экзопланету, которая вращается вокруг солнецеподобной звезды.

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Напомним, в 2018-м Нобелевскую премию по физике присудили за изобретения в области лазерной физики - награды удостоены американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадский физик Донна Стрикленд. Нобелевские премии 2019 вручат 10 декабря в столице Швеции Стокгольме.