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Крым и Черное море исчезнут: супервулкан Йеллоустоун "свил гнездо" под Россией - ученые

10 октября 2019, 05:08

Через 50 страшный вулкан Йеллоустоун "сварит" экосистему вокруг Крыма, убеждены ученые.

Йеллостоун "пророс" под Россию / vladtime.ru

Устрашающий супервулкан Йеллоустоун "пустил корни" под Россию из-за смещения магнитных полюсов.

По информации ученых, гравитация в Крыму катастрофически нарушена, природа в опасности. Эксперты убеждены, что Крым исчезнет из карты Земли через половину столетия

Давеча доктор геологии подчеркнул, что причиной для такого серьёзного заявления стало подтверждение учёными смещения северного магнитного полюса. Речь идёт не о географической константе, а о невидимом поле, которое влияет на связь, коммуникации и самочувствие людей.

При этом эксперты уточнили, что в самое ближайшее время стоит ожидать переворота в балансе планеты.

"Гравитационная аномалия - это норма для США, Перу и Чили. Россия же впервые столкнётся с неизведанным состоянием. Крым окажется под ударом новой волны. Смещение полюсов влечёт дисбаланс и в "работу и сон" вулканов и геосистемы. Согласно компьютерной модели, Йеллоустоун "вылезет боком" России. Гравитационная аномалия превратит Чёрное море в гейзер. Совокупность газа и пыли просочится из США по подземным каналам ближе к Евразии. Эпицентром, согласно константам физических законов станет Крым", - высказался эксперт в области геологии.

Таким образом, по словам учёных, лет через 50 страшный вулкан Йеллоустоун "сварит" экосистему вокруг Крыма.

В 2069 году Черное море испарится, а Крым исчезнет из карты / vladtime.ru

Эксперты также предостерегают, что вода в Чёрном море сильно нагреется, а это неминуемо приведёт к исчезновению редких пород животных и растений.

Более того, ученые настаивают, что если пустить ситуацию на самотёк, то уже очень скоро в Крыму появится свой, гигантских размеров, супервулкан Йеллоустоун, который уже сейчас "свил гнездо" под Россией.

При этом Крымский полуостров станет непригодным для жизни. А Черное море или станет гейзером, либо катастрофически обмелеет, ибо от высоких температур вода точно испарится, передает Владтайм.

Напомним, ранее ученые предрекли новый конец света. По их  словам, в любой момент на планете Земля может наступить настоящий ледниковый период, а все животные и люди – окаменеют и от невиданного мороза вымрут. А во всем виновато Солнце, которое внезапно потухло.

Россия Крым Черное море вулкан Гравитация Гейзер Йеллоустоун
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