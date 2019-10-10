Ученые перечислили продукты для здоровой работы почек

Почки будут работать правильно при сбалансированном рационе питания / Фото: newsru.co.il

Ученые пришли к выводу, что некоторые овощи в ежедневном рационе помогут снизить риск возникновения болезней почек.

По данным медиков, особую пользу для профилактики несет свежая капуста, поскольку содержит фитохимические элементы, позволяющие эффективно выводить токсины из организма человека.

Полезным продуктом также названа спаржа из-за содержания достаточного количества витаминов А и C.

Читайте такжеУченые выяснили, почему забываются сныРядом полезных свойств обладает лук, который богат флавоноидами и кверцетином и выводит естественным путем из почек вредные вещества. Ученые также рекомендуют не исключать из рациона, наряду с луком, и полезный чеснок.

Здоровье почек поможет сохранить отказ от употребления алкогольных напитков, сладостей, полуфабрикатов и продуктов фаст-фуда.

Напомним, ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.