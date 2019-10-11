Кардиологи озвучили новые нормы артериального давления

Давление может не иметь определенных симптомов / Фото: pixabay.com

Кардиологи из США пришли к выводу, что необходимо снизить порог артериального давления с целью исключения негативных последствий для сердечно-сосудистой системы.

"Помните, что само по себе высокое кровяное давление не имеет никаких симптомов, единственный способ узнать - это измерить его дома и при посещении врача", - отмечается в исследованиях, финансируемых Национальными институтами здравоохранения США.

Уточняется, что ранее верхняя планка артериального давления в идеальном состоянии не должна была превышать 120-129 мм рт. ст. для лиц после 65 лет. Однако сейчас для здоровья сердца важно поддерживать показатель давления на уровне ниже 120 мм рт. ст. при нижнем значении – менее 80 мм рт. ст.

Читайте такжеУченые перечислили продукты для здоровой работы почекОпасная грань начинается при 120-129 мм рт. ст. и 80 мм рт. ст., а при 130-139 мм рт. ст. и 80-89 мм рт. ст. уже фиксируется артериальная гипертензия первой степени. Вторая стадия наступает при 140 или выше и 90 мм рт. ст. и выше.

Другая группа кардиологов настаивает на начале медикаментозного лечения при достижении показателя 130/80 мм рт. ст., а не при 140/90 мм рт. ст., как утверждалось ранее. Однако терапия может заключаться и в нормализации образа жизни с помощью диеты и физических упражнений. Впрочем, некоторым пациентам для исключения осложнений понадобятся лекарства.

Если повышенное давление связано с заболеваниями почек или сахарным диабетом, то крайне необходима перед началом приема препаратов консультация лечащего врача. Курс лечения должен быть назначен с учетом минимизации побочных эффектов.

Напомним, существуют продукты, способные снижать артериальное давление. Их действие основано на минералах и веществах, которые входят в состав.