Привет, Нибиру: нобелевский лауреат по физике анонсировал контакт с НЛО

Нобелевский лауреат по физике 2019 пообещал наладить связь с Нибиру и другими НЛО / goodfon.ru

Дидье Кело, которому на этой неделе присудили Нобелевскую премию по физике, уверен в существовании инопланетян.

Найти НЛО Кело пообещал в течение ближайших 30 лет. Будут ли это аннунаки с нашумевшей Нибиру – не уточняется.

"Я не могу поверить в то, что мы единственные живые во всей Вселенной. В ней слишком много планет и звезд, и химии. Эта химия могла зародить жизнь и в иных местах", – цитирует Newsweek нобелевского лауреата.

Примечательно, что именно сегодня NASA попросили раскрыть правду об НЛО.

"Можете ли вы начать выпускать видео НЛО во вселенной? Пора бы. Мы ведь все взрослые здесь", – написал один из пользователей под твитом НАСА о смерти Алексея Леонова.

Как сообщалось, Дидье Кело и Мишелю Майору присудили премию за то, что они открыли первую экзопланету, которая вращается вокруг солнецеподобной звезды.

Ранее член Конгресса США, республиканец Марк Уокер потребовал от министра военно-морских сил Ричарда Спенсера обнародовать расширенный комментарий относительно всплеска информации об активизации неопознанных летающих объектов.