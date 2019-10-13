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Вторжение пришельцев: турист снял на видео флотилию НЛО в небе над США

13 октября 2019, 00:29

Мужчина зафиксировал в небе аж 14 НЛО, которые кружили над океаном и светились.

Турист снял на видео флотилию НЛО
Турист снял на видео флотилию НЛО / из открытых источников

Свидетелем настоящего космического вторжения стал американец Уильям Гай.

 По информации, житель США пребывал на борту парома, который отбывал от Северной Каролины.

Турист как раз снимал на видеокамеру завораживающие небо и океан, как вдруг обратил внимание на кучу странных объектов. Мужчина зафиксировал в небе аж 14 НЛО, которые кружили над океаном и светились.

Американец был настолько впечатлен картиной, что незамедлительно слил видео в интернет.

К слову, уфологи, которые ознакомились с видео, пришли к выводу, что речь в данном случае идет о внеземной жизни – на видео представлены корабли инопланетян, решивших в очередной раз посетить Землю.

Так, популярный в своих кругах уфолог Скотт Уоринг заявил, что выстроившиеся в ряд неопознанные объекты поднялись в небо из подводной базы. Он даже заметил струйки воды, стекающие с инопланетных кораблей. Исследователь НЛО убежден, что флот пришельцев собирался перемещаться на другую базу или даже в параллельный мир.

В то же время некоторые эксперты обратили внимание на то, что флотилия НЛО была зафиксирована всего в нескольких сотнях миль от знаменитого Бермудского треугольника, который, по некоорым данным, является инопланетным порталом.

Добавим, что некоторые пользователи Сети убеждены, что, скорее всего, это результат военных учений. Но, как позже стало известно, военные США опровергли информацию о том, что в этом районе в тот день проходили какие-либо военные учения, передают иноСМИ.

Читайте такжеНовый конец света: Солнце "вырубилось", выжить не удастся никому – ученыеНапомним, ранее человек, который знает о космосе все или почти все, глава компании SpaceX Илон Маск сделал громкое заявление об инопланетянах.

Илон Маск во всеуслышание сказал, что в нашей части галактики инопланетян не существует.

При этом Маск убежден, что здесь, на Земле, по его данным, люди — единственные разумные существа.

"Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они", — сказал он в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.

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