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Солнце погибнет: ученый раскрыл жуткий сценарий конца света

13 октября 2019, 06:30

Перспектива гибели заставляет человечество искать "пути отступления".

Солнце
Солнце уже не раз было источником экстремальных событий на Земле / NASA

Рано или поздно Солнечная система погибнет, а по расчетам ученых, в качестве термоядерного источника энергии для Земли, Светило будет стабильно работать не менее пяти миллиардов лет.

Как заявил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Владимир Кузнецов, Солнце уже было источником экстремальных событий на Земле и подобное будет происходить еще не раз.

В частности, он напомнил, что в 1989 году в канадской провинции Квебек из-за магнитной бури, вызванной вспышками на Солнце, на девять часов была полностью отключена вся электроэнергия – все перегорело.

Читайте такжеСолнце испепелит Землю: опубликовано пророчество о конце света"Тогда вся Земля, а не только полярные области, была охвачена сияниями – настолько сильным оказалось воздействие на ее магнитосферу", - подчеркнул эксперт в комментарии radiosputnik.

Вместе с тем перспектива гибели заставляет человечество искать "пути отступления". В частности, ученые настаивают на существовании не меньше 5 миллиардов планет, которые могут оказаться землеподобными с солнцеподобными звездами и сходной по составу атмосферой.

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Однако для того, чтобы их достичь нынешней космической технике до самой близкой придется лететь несколько сотен веков, поэтому нужен корабль, который способен перемещаться почти со скоростью света.

У Земли есть два сценария развития и один хуже другого: превратиться либо в Марс, каким мы его знаем сегодня, либо в соседку Венеру, на которой углекислый газ и 500 атмосфер давления. Когда на Венеру посылали космические аппараты, их просто сдавливало.

Напомним, ранее ученый рассказал о последней надежде Земли.

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