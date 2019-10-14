Наш Крым сгорит: гигантский астероид бухнет в Черное море - астроном

Астероид уничтожит Крым через десять лет / vesti-k.ru

Космическое агентство NASA заявило о приближении гигантского астероида 99942 Апофис диаметром 340 метров, который уже окрестили именем главного "Бога Хаоса".

К слову, американские ученые отправляют к "космическому гостю" специальную миссию.

Отметим, астероид Апофис был открыт в 2004 году в обсерватории Китт–Пик в Аризоне.

А спустя год в NASA смогли вычислить, что в 2029 году астероид пройдет всего в 19 000 миль от поверхности Земли.

Правда, известный астроном Майкл Хорн убежден, что сотрудники NASA откровенно облажались, ибо, по его вычислениям, астероид пробьёт Землю.

Более того, астроном Майкл Хорн вычислил место прокола Земли.

Хорн рассказал, что астероид Апофис врежется в Землю между Северным морем и Черным морем включительно.

"Исходя их тех данных, которые на сегодняшний день у нас есть, местом падения астероида будет район между Северным и Черным морями, что не оставляет никаких шансов Великобритании", - высказался Хорн.

По мнению Хорна, где бы не упал астероид Апофис – это вызовет в литосфере огромные трещины, через которые ринутся облака вулканических газов. При этом огнем будет уничтожена вся Европа и Крым.

"От поднятой пыли сначала наступит вулканическая зима, но после, с накоплением парниковых газов, Земля через пару десятилетий превратится в Венеру. К счастью, для выживших при ударе все это будет не сразу, а немного потом – через 20, 30 или более лет, возможно, через пару столетий. Но в момент удара практически вся Европа будет уничтожена огнем", - рассказал астроном в интервью Express.co.uk, передает Информер.

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