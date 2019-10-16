"В Украине, как и в России": выяснен уровень толерантности к гомосексуализму

В Украине такой же уровень толерантности к гомосексуализму, как и в РФ, выяснил Pew Research Center / фото: nr2.ru

Американский исследовательский центр Pew Research провел опрос в странах Евросоюза, в Украине и в Российской Федерации и выяснил, что к гомосексуализму терпимее всего относятся на западе Европы.

В Украине и в России одинаково низкий уровень толерантности к гомосексуализму, говорится на сайте Pew Research Center.

По данным исследователей, в нашей стране и в РФ только 14% опрошенных считают, что гомосексуализм должен быть принят обществом.

В странах Западной Европы процент респондентов, которые считают, что общество должно принять гомосексуализм, намного выше: в Германии, Франции, Британии - 86%, а в Швеции – 94%.

/ Скриншот pewresearch.org

Ранее доктор медицинских наук Гарник Кочарян говорил, что в современном обществе усилия направляются не на коррекцию гомосексуальности и поддержку гетеросексуальности, а наоборот.