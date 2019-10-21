Портал в другое измерение: в NASA показали загадочные снимки спиральной галактики

Телескоп Hubble сделал новые снимки / nasa.gov

Телескоп Hubble сделал новые снимки, на которых была запечатлена спиральная галактика, имеющая необычную форму.

В NASA опубликовали уникальные кадры и подчеркнули, что возможно на фото попал "портал в другое измерение".

"На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble, галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение", — рассказали в NASA.

Отметим, что специалисты обратили внимание на то, что подобные спиральные галактики наподобие NGC 4380 нередко встречаются в космосе.

/ nasa.gov

"Зачастую в таких галактиках колоссальные скопления звезд исчисляются сотнями миллиардов, они имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре", — добавили в NASA.

Напомним, ранее в NASA показали, как черная дыра-убийца "сожрала" звезду.