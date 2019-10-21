Ученые пояснили, как вишневый сок спасает от старости

Употребление вишневого сока спасает от Альцгеймера и рака / 1zoom.ru

Ученые провели двухнедельное исследование о краткосрочном влиянии вишневого сока на организм женщин с ожирением и с нормальной массой тела и пришли к выводу, что он позитивно влияет на так называемые болезни старости.

Специалисты из Техасского женского университета провели эксперимент среди 47 женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которых поделили на три группы в зависимости от индекса массы тела.

Участницы выпивали на протяжении 14 дней ежедневно по две порции терпкого вишневого сока. Результаты показали, что вишневый сок уменьшает воспалительные процессы в организме. Позитивный результат наблюдался у всех групп с различным весом.

Читайте такжеУченые перечислили продукты для здоровой работы почекСпециальное исследование показало оценку состава тела и анализ маркеров воспаления. Ученые подытожили, что кратковременное употребление сока вишни является полезным для уменьшения воспаления, которое провоцирует такие недуги как рак, болезнь Альцгеймера и многих другие возрастные изменения.

Напомним, существуют народные средства, которые можно найти практически в любом доме, способные преодолеть головную боль с минимальными последствиями для организма человека.