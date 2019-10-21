  1. Главная
  3. Наука

Звездопад 21 октября: как провести ритуал на привлечение денег

21 октября 2019, 12:44

Главред разобрался, как правильно загадывать желание при звездопаде, чтобы оно сбылось.

ориониды
Ориониды 2019 - это частицы кометы Галлея, которая каждые 76 лет пролетает около Солнца и Земли / Фото meteovesti.ru

Ближайшей ночью с 21 на 22 октября 2019 года в небе прольется метеорный поток Ориониды. Он связан с кометой Галлея, которая каждые 76 лет пролетает около Солнца и Земли. Ориониды 2019 станут последними в ближайшем будущем. В последний раз "визит" кометы Галлея состоялся в 1986 году,  а в следующий - ожидается только в 2062 году.

Ориониды 2019 

Комета Галлея вдоль своей орбиты теряет пылинки, и они, влетая в атмосферу, сгорают. При этом Ориониды развивают огромную скорость - до 70 километров в секунду. Сами пылинки по размеру сопоставимы с песчинками на пляже. Но так как они пронзают атмосферу Земли насквозь на гигантской скорости, их можно увидеть – они нагреваются и сгорают яркой вспышкой. Обычно метеоры имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются красные, сине-зелёные, жёлтые и оранжевые  с яркостью около +2,5 m звёздной величины.

Как увидеть метеорный поток Ориониды

Увидеть поток Ориониды можно, если не отрываясь внимательно смотреть на небо. В ясную погоду можно будет наблюдать до 20 вспышек в час.

Звездопад 2019 и желания

Метеорные дожди – не только эффектные астрономические явления. Еще в древности люди загадывали желания, глядя на "падающие звезды". И в этом есть определенная логика. Сгорая, частицы космической пыли выбрасывают огромное количество энергии – тепловой, электромагнитной. В свою очередь, человеческая мысль также имеет электромагнитную природу. Когда создается резонанс между этими энергетическими полями, желание может сбыться.

Как загадывать желание на падающую звезду

За звездопадами следят даже такие рациональные люди как предприниматели. Считается, что метеорный поток оказывает положительное влияние на торговлю. Чтобы загадать желание на падающую звезду, необходимо провести ритуал на богатство. А именно, нужно смотреть в небо на падающие звезды и произносить заговор: "Звезды падают, товар продается, деньги приходят". При этом смотреть на звездное небо нужно в течение 5 минут и только правым глазом.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа жители Украины и всех стран Северного полушария Земли стали свидетелями одного из самых масштабных звездопадов года — метеорного потока Персеиды

звездопад кометы Ориониды желание
Сейчас вы просматриваете новость «Звездопад 21 октября: как провести ритуал на привлечение денег». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:36
Рандеву в Токио: Зеленский встретится со Штайнмайером – СМИ
13:21
Екатерина Великая 2019: что было в первой серии Видео
13:09
Величайшее открытие века: в Египте нашли 30 гробниц с мумиями - невероятные фото
13:06
Тыква, запеченная в духовке, и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты Фото
13:02
В Киеве на тротуаре водитель такси Uklon сбил дочь олимпийского чемпиона
12:44
Звездопад 21 октября: как провести ритуал на привлечение денег
12:36
Стало известно, кто внес залог за Гладковского
12:23
В РФ снова опозорились с запуском ракеты: подробности инцидента
12:14
"В карманы гребли ублюдки": "упырь"-Гиркин "закрысил" деньги из Москвы на "гражданскую войну" Видео
12:00
"Усика ждет то же самое": в Москве публично пригрозили украинскому чемпиону
11:55
Ходячие мертвецы 10 сезон 4 серия: новый трейлер онлайн Видео
11:55
Чтобы не списывали: студентов заставили сдавать экзамен с коробками на голове
11:53
Первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом. Фото
11:40
Возможный раскол в Слуге народа: у Зеленского насчитали 100 "верных" нардепов
11:36
Танці з зірками: почему Елена Кравец не живет со своей дочкой Видео
11:29
"Плохо, что это становится нормально": в Киеве на территории университета культуры повесился парень
11:27
Жуть в Горловке: погибли трое детей
11:25
За Гладковского внесли залог и он выходит из СИЗО - СМИ
11:18
Экс-глава департамента киберполиции НПУ занял важную должность в СНБО
11:00
Танці з зірками 2019 9 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
10:55
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 3 серии Видео
10:55
Трещина достигла лба Джоконды: раскололась знаменитая картина Леонардо да Винчи
10:53
КредитыОнлайн - агрегатор предложений по кредитам №1 в Украине новости компании
10:40
Звезда С легким Паром попала в больницу с инсультом: подробности
10:39
Жительница Запорожья исполосовала кухонным ножом троих детей
10:36
"Скорее строить вал": Мухарский предложил отгородиться стеной от Донбасса
10:01
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
09:59
Возвращение миссии МВФ в Украину: Гончарук названы четкие сроки
09:54
Зеленский должен разрушить печальную украинскую традицию мнение
09:45
Зеленский просит у Японии безвиз для украинцев
09:24
"Эсперанто": Трамп описался и публично перепутал фамилию главы Пентагона
09:20
Екатерина Великая 2019: дата выхода, актеры и трейлер нового сериала Видео
09:18
Доллар и евро поперли вверх: НБУ озвучил курс валют на 21 октября
09:14
Гороскоп на сегодня: кому светят переворот в личной жизни, потеря сил и склоки с шефом
08:53
Погода в Украине ухудшится: синоптики предупредили о густом тумане Видео
08:35
Миф о рейтинге Зеленского, или Как слон похудел на 10 килограмм мнение
08:20
Избитого россиянином Гвоздика выписали из больницы Филадельфии
07:58
Зеленский прибыл на интронизацию императора Японии - первые фото
07:36
Гончарук рассказал, как пытались "рейдануть" помещение Рады Видео
07:03
Более 50 тыс. грн в неделю: стало известно, в какой лондонской школе Луценко учит английский Видео
06:56
Великобритания всё больше трещит по швам мнение
06:36
Интроверты и экстраверты: к какой группе относится каждый из знаков Зодиака
06:19
"БДСМ на сцене": Maruv вкусно приласкала свою девочку прямо на концерте Фото Видео
06:07
Осенние каникулы 2019: Украина готовится к детскому отдыху Видео
05:41
Модный огненный маникюр – самый яркий осенний маникюр с огнем - 30 фото Фото
05:05
Названы комнатные цветы, которые убивают брак и мешают замужеству
04:29
Магнитные бури в ноябре 2019: опубликован свежий прогноз мощных метеоударов Видео
03:51
Портал в другое измерение: в NASA показали загадочные снимки спиральной галактики Видео
03:10
Как правильно и безопасно заниматься анальным сексом
02:51
В метро Киева вводят правила пропуска пассажиров
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять