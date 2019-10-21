Звездопад 21 октября: как провести ритуал на привлечение денег

Ориониды 2019 - это частицы кометы Галлея, которая каждые 76 лет пролетает около Солнца и Земли / Фото meteovesti.ru

Ближайшей ночью с 21 на 22 октября 2019 года в небе прольется метеорный поток Ориониды. Он связан с кометой Галлея, которая каждые 76 лет пролетает около Солнца и Земли. Ориониды 2019 станут последними в ближайшем будущем. В последний раз "визит" кометы Галлея состоялся в 1986 году, а в следующий - ожидается только в 2062 году.

Ориониды 2019

Комета Галлея вдоль своей орбиты теряет пылинки, и они, влетая в атмосферу, сгорают. При этом Ориониды развивают огромную скорость - до 70 километров в секунду. Сами пылинки по размеру сопоставимы с песчинками на пляже. Но так как они пронзают атмосферу Земли насквозь на гигантской скорости, их можно увидеть – они нагреваются и сгорают яркой вспышкой. Обычно метеоры имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются красные, сине-зелёные, жёлтые и оранжевые с яркостью около +2,5 m звёздной величины.

Как увидеть метеорный поток Ориониды

Увидеть поток Ориониды можно, если не отрываясь внимательно смотреть на небо. В ясную погоду можно будет наблюдать до 20 вспышек в час.

Звездопад 2019 и желания

Метеорные дожди – не только эффектные астрономические явления. Еще в древности люди загадывали желания, глядя на "падающие звезды". И в этом есть определенная логика. Сгорая, частицы космической пыли выбрасывают огромное количество энергии – тепловой, электромагнитной. В свою очередь, человеческая мысль также имеет электромагнитную природу. Когда создается резонанс между этими энергетическими полями, желание может сбыться.

Как загадывать желание на падающую звезду

За звездопадами следят даже такие рациональные люди как предприниматели. Считается, что метеорный поток оказывает положительное влияние на торговлю. Чтобы загадать желание на падающую звезду, необходимо провести ритуал на богатство. А именно, нужно смотреть в небо на падающие звезды и произносить заговор: "Звезды падают, товар продается, деньги приходят". При этом смотреть на звездное небо нужно в течение 5 минут и только правым глазом.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа жители Украины и всех стран Северного полушария Земли стали свидетелями одного из самых масштабных звездопадов года — метеорного потока Персеиды.