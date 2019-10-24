Ученые создали жуткий чехол для телефона из искусственной человеческой кожи

Ученые создали чехол из искусственной человеческой кожи / newscientist.com

Ученый Марк Тейссье из Telecom Paris во Франции совместно с коллегами разработал жуткий на первый взгляд чехол для телефона из искусственной человеческой кожи.

Кожа способна реагировать на щекотку, ее можно ущипнуть, гладить, по ней можно скользить и вращать, передает NewScientist.

Искусственная кожа также реагирует на различные жесты, которые имитируют эмоциональное общение человека.

Она запрограммирована так, чтобы связывать различные жесты с определенными эмоциями. Внезапное сильное давление на кожу связано с гневом, а постукивание является средством привлечения внимания, в то время как длительный контакт и поглаживание связаны с обеспечением комфорта.

Команда разработала два прототипа: один с жутко реалистичным текстурированным слоем, который напоминает человеческую кожу, а другой с более однородной поверхностью.

Искусственная кожа состоит из трех слоев, состоящих из слоя растягиваемой медной проволоки, зажатой между двумя слоями силикона. Давление на кожу меняет электрический заряд системы.

По словам Тейссье, разработка датчика была сложной задачей.

"Ограничением было разработать что-то, что было бы растяжимым и могло бы также обнаружить прикосновение", - говорит он.

Команда создала чехол для телефона, компьютерную сенсорную панель и умные часы, чтобы продемонстрировать, как работает искусственная кожа. Работа будет представлена​ на симпозиуме по программному обеспечению и технологиям пользовательского интерфейса в Новом Орлеане, США.

Следующим шагом будет сделать кожу более реалистичной, в том числе со встроенными волосами и температурными характеристиками.

Это не первый жуткий девайс Тейссье – до этого он разработал роботизированный палец, который позволяет смартфонам ползать по столу.