Не 5 чувств, а 9: эксперты назвали все чувства человека / 1zoom.ru

Большинство людей привыкло считать, что у человека пять чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Они были впервые перечислены еще Аристотелем.

Однако большинство современных ученых сходятся во мнении, что у человека 9 чувств.

То есть к перечисленным пяти добавляются еще четыре:

Термоцепция — чувство тепла на коже (или его отсутствия). Эквибриоцепция — чувство равновесия, оно определяется содержащими жидкость полостями во внутреннем ухе человека. Ноцицепция — восприятие боли кожей, органами и суставами тела. При этом сюда не относится мозг, в котором вообще нет чувствительных к боли рецепторов. Головные боли — независимо от того, что кажется человеку, — исходят не изнутри мозга, пояснили медики. Проприоцепция — или "осознание тела". Это понимание того, где находятся части родного тела, даже если человек не чувствует их и не видит.

"Попробуйте закрыть глаза и покачать ногой в воздухе. Вы все равно будете знать, где находится ваша ступня по отношению к остальным частям тела", – пояснили эксперты.

Ранее были названы народные средства для борьбы с головной болью. Специалисты полагают, что медицинские препараты от мигрени могут оказывать вредное воздействие на организм.