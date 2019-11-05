"Люди зажрались": 11 тысяч ученых предрекли человечеству "невиданные муки"

Климатический кризис уже начался, констатировали эксперты.
Более чем 11 тысяч ученых из 153 стран предупредили население Земли про "невиданные муки" из-за экологической катастрофы.
Климатический кризис уже начался, констатировали эксперты. И углубляется быстрее, чем прогнозировалось. Заявление ученых цитирует The Guardian.
Чтобы спасти человечество и планету, по их расчетам, необходимо:
- остановить неконтролируемый рост населения Земли – в частности, более продолжительное образование для женщин;
- снизить потребление мяса;
- отказаться от ископаемого топлива и уничтожения лесов;
- эффективнее использовать энергию;
- на углерод ввести высокие налоги;
- уменьшить продуктовые отходы.
- Причем одной из причин экологического кризиса назван рост ВВП. По сути, люди просто зажрались, считают ученые.
"Климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением в рамках богатого образа жизни", – отметили ученые.
Ранее эксперт спрогнозировал, когда Украина сможет отказаться от угля. Ведущие страны мира идут по пути постепенного отказа от угля, подчеркнул сопредседатель Фонда энергетических стратегий.