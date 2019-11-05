"Люди зажрались": 11 тысяч ученых предрекли человечеству "невиданные муки"

Невиданные муки предрекли человечеству 11 тысяч ученых / dnepr.comments.ua

Более чем 11 тысяч ученых из 153 стран предупредили население Земли про "невиданные муки" из-за экологической катастрофы.

Климатический кризис уже начался, констатировали эксперты. И углубляется быстрее, чем прогнозировалось. Заявление ученых цитирует The Guardian.

Чтобы спасти человечество и планету, по их расчетам, необходимо:

остановить неконтролируемый рост населения Земли – в частности, более продолжительное образование для женщин;

снизить потребление мяса;

отказаться от ископаемого топлива и уничтожения лесов;

эффективнее использовать энергию;

на углерод ввести высокие налоги;

уменьшить продуктовые отходы.

Причем одной из причин экологического кризиса назван рост ВВП. По сути, люди просто зажрались, считают ученые.

"Климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением в рамках богатого образа жизни", – отметили ученые.

Ранее эксперт спрогнозировал, когда Украина сможет отказаться от угля. Ведущие страны мира идут по пути постепенного отказа от угля, подчеркнул сопредседатель Фонда энергетических стратегий.