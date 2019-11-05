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"Люди зажрались": 11 тысяч ученых предрекли человечеству "невиданные муки"

5 ноября 2019, 19:42

Климатический кризис уже начался, констатировали эксперты.

Невиданные муки предрекли человечеству 11 тысяч ученых
Невиданные муки предрекли человечеству 11 тысяч ученых / dnepr.comments.ua

Более чем 11 тысяч ученых из 153 стран предупредили население Земли про "невиданные муки" из-за экологической катастрофы.

Климатический кризис уже начался, констатировали эксперты. И углубляется быстрее, чем прогнозировалось. Заявление ученых цитирует The Guardian.

Чтобы спасти человечество и планету, по их расчетам, необходимо:

  • остановить неконтролируемый рост населения Земли – в частности, более продолжительное образование для женщин;
  • снизить потребление мяса;
  • отказаться от ископаемого топлива и уничтожения лесов;
  • эффективнее использовать энергию;
  • на углерод ввести высокие налоги;
  • уменьшить продуктовые отходы.
  • Причем одной из причин экологического кризиса назван рост ВВП. По сути, люди просто зажрались, считают ученые.

"Климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением в рамках богатого образа жизни", – отметили ученые.

Ранее эксперт спрогнозировал, когда Украина сможет отказаться от угля. Ведущие страны мира идут по пути постепенного отказа от угля, подчеркнул сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

ученые климат экология
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