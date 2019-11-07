Лингвисты пояснили, почему самое длинное слово в русском языке бесконечно

Есть ли самое длинное слово в русском языке / фото: 1news.az

Самое длинное слово в русском языке может быть и 55 букв и все 100 букв. На самом деле "конечности" в этом случае просто нет.

В Книге рекордов Гиннесса, к примеру, самое длинное слово в русском — это "превысокомногорассмотрительствующий", а самое длинное слово в орфографическом словаре РАН — "водогрязеторфопарафинолечение".

Однако теоретически все эти рекорды легко их побить. Причем по всем правилам, как говорят – правилам самого русского языка.

Так, для обозначения возраста человека самым длинным словом будет "восьмидесятичетырехлетний". Однако для возраста деревьев или даже космических объектов по этому же принципу можно строить гораздо более длинные прилагательные.

Читайте также"Плачу деньги, он должен танцевать": "лоханка" Ницой закатила истерику из-за русскоговорящего таксистаТакже в русском языке нет ограничений на количество приставок "пра-" в терминах, обозначающих родство. Таким образом, слово для обозначения самого далекого потомка будет содержать огромнейшее число букв.

А вот самое короткое слово в русском языке — это местоимение "я", предлог "и", а также слова:

А? – когда не расслышал и переспрашиваешь;

О! – выражение восхищения;

Э! и У! – восклицания.

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