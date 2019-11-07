Впервые за 20 лет зафиксирован новый штамм ВИЧ: чем грозит эта аномалия / svit24.net

Впервые почти за 20 лет (с 2000 года) обнаружен новый штамм ВИЧ.

Открытие принадлежит корпорации Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури, уточнила The Wall Street Journal.

Причин для паники нет, заверил директор нацинститута аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Немного людей этим заражены. Это аномалия", — заявил инфекционист.

Такого же мнения придерживается академик РАН и глава Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. По его словам, новый штамм ВИЧ значение может иметь лишь для разработки вакцины.

"Принципиального значения не имеет… А в плане беспокойства за то, что будет как-то быстрее распространяться, — нет, не стоит", — цитирует Москва 24 его слова.

Напомним, в ВОЗ назвали топ-10 причин смерти людей на планете. Наиболее уязвимыми были и остаются сердечно-сосудистые заболевания. ВИЧ/СПИД расположились на 7-м месте.

Ранее японские ученые изобрели лекарство, уничтожающее СПИД. Свой новый метод японские ученые назвали "lock-in and apoptosis" — блокировка и естественная смерть клеток, пораженных ВИЧ.