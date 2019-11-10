Конец света 2019: маг назвал опасную дату

Древние славяне считали, что 21 декабря возможен конец света, сообщил маг / 1zoom.ru

Согласно славянским поверьям, однажды 21 декабря (22 декабря - День зимнего солнцестояния) Солнце может не "родиться", и этот день станет концом света.

Древние славяне верили, что 21 декабря умирает старое Солнце, а 22 декабря восходит новое, рассказал Обозревателю маг Игорь Мехеда.

Собеседник добавил, что в ночь на 22 декабря боялись, что возможен конец света и "помогали богам творить новое Солнце" - зажигали огни.

"…В самую длинную ночь (в 2019-м - с 22 на 23 декабря - Ред.) умирает все старое, отжившее. Старые мы. Старые проекты и неудачи. Все то, что символизирует старое Солнце. Но тут же идет рождение новых "я", новых проектов, новых надежд, новых свершений. И - нового Солнца…", - добавил эксперт.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что для Земли самым опасным днем станет пятница, 13 апреля, 2029 года. Эксперт предупредил, что в этот день на поверхность нашей планеты может упасть астроид.