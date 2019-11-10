Ученые пояснили, как отказ от ужина способствует похудению

Для быстрого снижения веса ученые рекомендуют отказаться от ужина / bb.lv

Ученые в результате клинических исследований пришли к выводу, что время приема пищи имеет более существенное значение при борьбе с лишним весом, нежели продукты, которые употребляет человек.

Как пишет издание Медицина, отказ от ужина может значительно ускорить процесс похудения.

Специалисты проведи эксперимент с участием двух групп пациентов. Это были женщины возрастом от 18 до 45 лет, которые стремились избавиться от лишних килограмм. Участники исследования употребляли одинаковое по калорийности количество продуктов, однако одна группа съедала все во время завтрака и обеда, а вторая позволяла себе ужин.

Читайте такжеУченые пояснили, как курение способствует развитию диабетаУ представителей первой группы медики заметили улучшение чувствительности к инсулину, что предотвращает развитие сахарного диабета.

Ученые утверждают, что для эффективного похудения следует подкорректировать свой образ жизни и съедать на завтрак большее количество калорий, отказавшись от ужина. По мнению специалистов, для комфорта вечером достаточно съедать более калорийный и насыщенный обед. На ужин эксперты советую оставлять в меню лишь салат из овощей.

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

Напомним, ранее медики выявили, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.