Вымрем в 2020-м? Ученые сделали страшный прогноз

Британские исследователи рассказали, когда вымрет человечество. / Foto: SCOTTCHAN / Shutterstock.com

Человечество может постигнуть вымирание уже в 2020 году. Причем эти шансы выше, чем шансы отдельного человека быть атакованным акулой или быть пораженным молнией. Такой страшный прогноз сделали ученые из Оксфордского университета.

Исследователи считают, что человеческий род вымрет от естественных причин в любой последующий год – шансы такого исхода составляют 1 к 14 тысячам, пишет The Daily Mail.

Согласно подсчетам ученых, вероятность гибели человечества гораздо выше, чем шанс отдельного человека получить удар молнией (1 к 700 тыс.), подвергнуться нападению акулы (1 к 650 тыс.) или даже встречаться с супермоделью (1 к 880 тыс.).

"Как показало моделирование, даже если люди переключались на использование возобновляемых источников топлива, чтобы спастись от вымирания, ущерб порой все равно было таким, чтобы привести к гибели", – заявили исследователи.

По их словам, при полномасштабной катастрофе планета становится "слишком чувствительной, чтобы восстановиться от ущерба, нанесенного ее жителями, что ведет к стремительному уничтожению всей разумной жизни".

Напомним, ранее ученые из Новой Зеландии Мэтт Бойд и Ник Уилсон заявили, что всемирный Апокалипсис может наступить в результате глобальной пандемии, а выжить в постапокалипсис можно будет лишь на территории трех стран. В тройку пригодных для выживания после апокалипсиса попали лишь три страны – Австралия, Новая Зеландия и Исландия.