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Сглаз от зависти: мистик назвал симптомы сглаза и как снять сглаз самостоятельно

16 ноября 2019, 10:12

Основной целью сглаза является то, чему завидуют — здоровье, богатство, семья, карьера. Сглаз может навести подруга, мать, свекровь, коллега по работе.

Мистик назвал признаки сглаза
Мистик назвал признаки сглаза / из открытых источников

Сглазом обычно называют неожиданную неудачу, когда вдруг случается что-то непредвиденное и нехорошее в ходе привычной работы. Например, внезапно ломается любимая вещь, уменьшается заработок — это все признаки сглаза. 

Более того, сглаз влияет на поведение и самочувствие человека – человек может все "разрушить" вокруг.

При этом эзотерики подчёркивают, что сглаз относится к самым слабым магическим воздействиям — наложить его можно даже случайно.

Так, основной целью сглаза является то, чему завидуют — здоровье, богатство, семья, карьера. Сглаз может навести подруга, мать, свекровь, коллега по работе. Если резко начались неудачи в этих сферах, можно искать причину в "магической" плоскости.

Мистик говорит, что сглаз проявляется в хронической усталости, которую не может исправить даже отдых и здоровый сон. Более того, заснуть становится всё сложнее, а необъяснимая тревога порождает бессонницу.

Отметим, всё это может происходить на фоне необъяснимой тревоги, накапливание которой приводит к раздражённости. Подобное состояние выматывает, в результате чего человек "срывается" на близких людях.

Внешне человека, которого сглазили, распознать сложно. Такие люди перестают смотреть в глаза собеседнику, а в случае встречи взглядами — сильно нервничают. Нередки случаи спонтанного появления пагубных привычек.

Также мистик советует обратить внимание на жжение в груди - после воздействия "дурного глаза" человек может ощущать покалывание и жжение в груди, а любая физическая активность будет сопряжена с ощущением тяжести.

Если вы обнаружили несколько подобных симптомов, следует присмотреться к своему окружению. Не исключено, что кто-то вам завидует, непроизвольно влияя на ваши успехи. Несмотря на то, что наука отвергает понятие сглаза, в подобном состоянии эзотерики рекомендуют обратиться за помощью к эксперту.

В то же время, ряд проблем может вызвать усталость или болезни, поэтому к сверхъестественному лучше обратиться после традиционных воздействий, передает vladtime.

Основные признаки сглаза:

  • общая слабость
  • внезапное зевание, сопровождаемое слезоотделением
  • резкие смены настроения
  • возросшая и беспричинная раздражительность
  • потеря страсти к жизни
  •  повторяющееся невезение в делах
  • скачки температуры без видимой причины (заболевания)
  • зубная и головная боль
  • обостряются хронические заболевания
  • боязнь солнечного света
  • рвутся и ломаются чаще всего любимые вещи

Также сглаз можно определить при помощи церковной свечи. Для  этого нужно взять зажженную освященную свечу и водить рядом с человеком. Двигать свечу нужно сначала вверх, затем вниз. Если пламя начинает дымиться и потрескивать, на человеке есть какое-то воздействие.

Как снять сглаз дома без посторонней помощи

Для того, чтобы избавиться от сглаза дома, вам понадобится прозрачный стакан и свежее яйцо.

Перед сном, в стакан набирают воды. Подходит любая, из-под крана отстаивают хотя бы несколько часов. Считается, что жидкость нужна из дома.

Яйцо разбивается в стакан с такими словами: Возьми с меня все плохое.

Стакан стоит возле изголовья всю ночь. Утром смотрят, как выглядит яйцо:

  • Есть ниточки, образованные белком — это сглаз.
  • Желток стал похож на вареный, появились красные или бурые пятна или черные точки, проблема более серьезна: речь о разрушительной программе.
  • Если ничего не изменилось — негатива нет.

Читайте такжеПлохие подарки: что нельзя дарить на Новый год металлической крысы 2020Напомним, ранее сообщалось, есть прическа, которая может очень негативно и разрушающе повлиять на будущее своей хозяйки. При этом в последние годы эта прическа пользуется популярностью. Коса вокруг головы - та самая вредоносная прическа.

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