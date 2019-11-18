Ученые назвали самый вредный продукт питания

Красное мясо ученые считают крайне вредным / Reuters

В США ученые пришли к выводу, что так полюбившееся многим мясо наносит непоправимый вред здоровью человека, а также экологии в процессе его производства.

К такому мнению в результате экспериментов пришли специалисты из международного научного коллектива, созданного работниками Университета Миннесоты и Оксфордского Университета.

Наиболее вредным для организма исследователи назвали красное мясо, согласно разработанному ими специальному индексу.

Специалисты также заявили, что производство мяса наносит вред экологии планеты, загрязняя окружающую среду.

Максимально полезными ученые назвали фрукты, овощи, орехи, оливковое масло и цельнозерновые злаки.

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

Напомним, ранее медики выявили, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.