Ученые нашли универсальное средство для борьбы с депрессией

Спорт поможет преодолеть депрессию / Reuters

В США ученые пришли к выводу, что 35 минут физических нагрузок в день помогут преодолеть депрессию даже тем людям, которые склонны к подобным нарушениям генетически.

Как сообщает Medical News Today, медики из Массачусетской больницы Бостона сравнили показатели медицинских карт восьми тысяч пациентов Partners Biobank.

Исследователи выяснили, что у людей с генетической предрасположенностью к психическим заболеваниям диагностировали депрессию в течение двух лет. Однако те из них, кто был физически активен и занимался спортом, страдали от подобных нарушений гораздо меньше.

Читайте такжеУченые назвали самый вредный продукт питанияПо мнению медиков, занятия спортом в течение 35 минут в день на 17% снижают вероятность депрессии. Оптимальной будет физическая активность на протяжении четырех часов в неделю. Специалисты отмечают, что положительный результат будет обеспечивать абсолютно любая физическая активность. Это может быть йога, растяжка, занятия на тренажерах, аэробика и другие упражнения, которые для человека будут комфортными.

Напомним, в США ученые из Йельской школы медицины разработали кетогенную диету высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, которая способна стимулировать работу иммунных клеток для защиты от заболеваний.

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.