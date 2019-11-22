Ученые выявили причину депрессии после беременности и родов

Ученые выяснили, что причина депрессии после родов кроется в воспалении / womanterra.ru

Специалисты пришли к выводу, что депрессивное состояние у некоторых женщин после беременности и родов может быть связано с воспалением.

Как сообщает Naked Science, в этом убеждены ученые из Университета штата Мичиган и Службы психического здоровья Pine Rest.

В исследовании приняли участие 165 женщин, которые недавно стали мамами. Медики выявили, что их подавленное состояние связано с с воспалительным иммунным ответом.

"Воспаление является важной и нормальной частью иммунной системы и на ранних сроках беременности не позволяет иммунной системе матери атаковать плод. Однако, когда воспалительная реакция длится дольше или более интенсивно, чем нужно, она может привести к усугублению депрессии", – говорит доктор Эрик Ахтиес.

Читайте такжеУченые назвали самый вредный продукт питанияПо мнению экспертов, результаты эксперимента позволят разработать методику лечения женщин после родов. В частности, это касается тех, кто кто подвержен риску воспалительной перинатальной депрессии.

Ученые отмечают, что депрессию нередко путают с бэби-блюзом, когда женщина не может восстановиться после родов на протяжении двух-трех недель. Однако, если подавленное состояние длится дольше, то близким следует позаботиться о помощи со стороны квалифицированных специалистов.

Напомним, в США ученые пришли к выводу, что 35 минут физических нагрузок в день помогут преодолеть депрессию даже тем людям, которые склонны к подобным нарушениям генетически.

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.