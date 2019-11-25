По 6 гривен с каждого украинца: впервые за 20 лет ученым купят ледокол

На покупку ледокола выделили 252 миллиона гривен / Фото: bmpd

Спустя почти 20 лет украинские ученые смогут возобновить исследования в Мировом океане благодаря тому, что Украина купит ледокол – для этого из бюджета выделили 252 миллиона гривен. Об этом сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Именно Дикий был инициатором данного приобретения. По его словам, ледокол закупят не новый, но он "в хороших украинских руках еще до 20 лет может прослужить". Конкретные переговоры уже ведутся. Возможно, на покупку потратят меньше 252 млн грн - в процессе торга цену на ледокол удастся сбить.

"Но главное, что эти средства не всплыли неизвестно откуда, эти средства изначально были предусмотрены в бюджете страны именно на науку. 252 млн грн, которые не успел в этом году потратить Национальный научный фонд, перебросили на нашу пропозицию о ледоколе... Мы реализуем 20-летнюю мечту украинской науки о том, чтобы вернуться в Мировой океан", – заявил ученый в эфире ObozTV.

Благодаря покупке ледокола украинские ученые смогут впервые с 2002 года вести любые исследования в Мировом океане – геологические, рыбные и так далее. Также Дикий прокомментировал упреки в адрес правительства в якобы бездумной трате бюджетных денег на ледокол.

"Берем цифру в 252 млн грн, делим на 42 млн украинцев и получаем цифру 6 грн. Меньше, чем один проезд в метро в Киеве – во столько украинским налогоплательщикам обойдется то, что будет 20 лет служить украинской науке", – пояснил директор Национального антарктического научного центра.

К слову, данные Министерства образования и науки свидетельствую, что в 1991 году Украина получила 36 научно-исследовательских судов бывшего СССР. Последний научный рейс в Южном океане был совершен в 2000-2001 году, а в 2006 году последнее судно океанского ледового класса было пущено на металлолом.

Напомним, президент России Владимир Путин стал объектом насмешек после того, как похвастался премьер-министру Индии Нарендре Моди игрушечным ледоколом Лидер. Модель ледокола представили в качестве "самого крупного в мире" корабля.