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Названа неожиданная польза крафтового пива

30 ноября 2019, 22:17

В состав напитка входят пробиотические бактерии.

Пиво
Крафтовое пиво признали полезным для кишечника / "Днепр Час"

В США ученые пришли к выводу, что бутылка крафтового пива в день несет пользу для здоровья.

Как сообщает The Sun со ссылкой на исследование университета Небраски, в сортах пива, в которых дрожжи добавляются уже после бутилирования, содержится до 50 миллионов полезных для организма пробиотических бактерий.

По мнению специалистов, данные бактерии улучшают работу кишечника, усиливают иммунитет и способствуют спокойному сну.

"Более крепкое пиво очень и очень полезно для здоровья", — говорит эксперт по бактериям профессор Эрика Клаассена (Eric Claassen) из Амстердамского свободного университета.

Читайте такжеУченые ошарашили ответом, толстеют ли от пива или худеютИсследователи подчеркивают, что не следует пить более одной бутылки пива в день. В этом количестве уже содержится необходимое для организма количество пробиотических бактерий.

Ученые напоминают, что следует выбирать среди большого ассортимента именно крафтовое пиво, поскольку большинство представленных на прилавках сортов подвергаются пастеризации и фильтрации.

Напомним, новый хозяин дрезденской любимой пивной президента Российской Федерации Владимира Путина Am Thor (У Тора), в которой он, будучи еще сотрудником советского КГБ, любил пить пиво Radeberger и читать газеты, выставил его из бара.

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