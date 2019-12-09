В Китае ученые впервые скрестили свиней и обезьян: подробности эксперимента

Гибрид свиньи и обезьяны / .dailymail.co.uk

Китайские ученые смогли скрестить обезьян и свиней. Первые гибриды родились в одной из лабораторий Китая.

По данным издания DailyMail, эксперимент проводили в рамках новаторской попытки вырастить человеческие органы в животных для дальнейшей пересадки.

Отмечается, что для создания гибрида ученый на четвертый день зачатия 40000 эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. В сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов.

"Это первый подобный отчет о многолетних химерах обезьяны-свиньи", - говорится в сообщении.

В результате эксперимента родилось всего 10 особей, но все они умерли в первую же неделю своей жизни.

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