Ученые назвали полезные для здоровья свойства хурмы

Хурма чрезвычайно полезна для организма / 1zoom.ru

Специалисты рекомендуют регулярно употреблять в пищу хурму, поскольку она дает организму С, РР, Е, А и калий, кальций, железо, марганец, фосфор, магний, медь, йод.

Как отмечают ученые, яркая ягода позволит избавиться от авитаминоза, цинги и эффективна при малом количестве красных кровяных телец, противодействует раку и образованию камней в почках.

Хурма улучшает работу желудочно-кишечного тракта и позволяет держать кожу в тонусе, а также укрепляет стенки сосудов и в целом иммунную систему. Кардиологи назначают фрукт, как в лечебных, так и в профилактических целях, поскольку он выводит лишнюю воду из организма.

Читайте такжеУченые развеяли мифы о влиянии вина и кофе на сердцеЭтот фрукт имеет низких гликемический индекс, поэтому уровень глюкозы в крови не повышается и не происходит скопление веществ в виде отложений жира. Хурма даст силы и энергию после тяжелого трудового дня. При боле в горле медики рекомендуют пить теплую воду с соком ягоды.

Однако этот экзотический плод содержит сахарозу, поэтому противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом и имеющим нарушения функций поджелудочной железы. Недоспевшая хурма содержит танин с вяжущими свойствами. Медики не рекомендуют употреблять ее после операций на желудочно-кишечном тракте во избежание спаек.

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