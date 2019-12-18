Россия слямзила северное сияние: ученые рассказали, что приближает апокалипсис на Земле

Магнитные полюса меняются - как Россия прикарманила северное сияние / 1zoom.ru

Северный магнитный полюс Земли смещается с рекордной скоростью: только за 2019 год он переместился на 50 км в сторону России. Южный его собрат пока движется медленнее – со скоростью около 10 км в год.

Менее чем за 30 лет северный магнитный полюс с канадской Арктики "мигрировал" в сторону российской Сибири – на те самые 50 км. Впервые в истории геомагнитных наблюдений магнитный полюс пересек меридиан.

Теперь с территории Канады хуже наблюдать северное сияние — зато оно порадует жителей Сибири.

Читайте такжеИ Нибиру не понадобится: ученые вычислили самые популярные сценарии конца светаГеографические и магнитные полюса не совпадают (хотя в последние десятилетия северный магнитный полюс и движется к географическому собрату), пишет НВ. Но именно на магнитные полюса опираются приборы навигации, работает GPS и по ним настраиваются спутниковые сигналы.

Apple и Google подгоняют под новые координаты магнитных полюсов свое программное обеспечение для гаджетов. Так что и NASA, и Google ежи с ним тщательно следят за "похождениями" магнитных полюсов.

К примеру, некоторые аэропорты (в первую очередь в Канаде и на Аляске) уже откорректировали обозначения взлетно-посадочных полос (те основываются на азимуте по компасу).

Через какой промежуток времени на Земле меняются магнитные полюса и чем это грозит

Магнитные полюса на Земле меняются местами каждые 500 тыс. лет. В предыдущий раз это случалось примерно 800 тыс. лет назад. Так что, по оценкам ученых, магнитные полюса за все время существования Земли менялись местами сотни раз.

Заодно ослабевает и магнитное поле Земли — в среднем, на 5% за столетие.

Открытым остается вопрос: чем это грозит населению планеты?

Наиболее вероятный сценарий: всё живое на Земле погибнет, а сама планета на время останется без защитного магнитного слоя, подвергнувшись бомбардировке внешних космических сил и солнечной радиации.

Единственное утешение: такие процессы занимаются тысячи, если не десятки тысяч лет — так что у человечества и других представителей биосферы Земли есть время адаптироваться.

В целом же, ученых пока больше волнует смещение географического северного полюса из-за климатических изменений и повального таяния ледников. Ведь это грозит Земли вторым практически Всемирным потопом.

Напомним, в США ученые вычислили скорый переворот магнитных полюсов Земли. Ученые Рочестерского университета пришли к выводу, что изменения в силе магнитного поля, наблюдавшиеся в районе Южно-Атлантической аномалии, могут предвещать скорый переворот магнитных полюсов Земли.

А в сентябре 2019 компас в Гринвиче показывал так называемый истинный север. То есть истинный север и магнитный север совпали впервые за 360 лет.

Ранее ученые высчитали, насколько человечество близко к апокалипсису по Часам судного дня 2019. Так близко к концу света мир был всего раз.