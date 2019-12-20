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Самое грозное солнечное затмение за 250 лет – когда и что делать

20 декабря 2019, 18:13

Кольцевое солнечное затмение в декабре 2019 станет самым значительным событием месяца.

Солнечное затмение 26 декабря 2019 – самое мощное за 250 лет – чего опасаться и как пережить
Солнечное затмение 26 декабря 2019 – самое мощное за 250 лет – чего опасаться и как пережить / Reuters

Солнечное затмение 26 декабря 2019 астрологи и астрофизики признали самым значительным событием месяца. Ведь оно выдастся самым мощным за последние 250 лет.

Кольцевое солнечное затмение в декабре 2019 произойдет в Козероге (в аспекте к Нептуну) 26-го числа в 07:18 минут по киевскому времени.

Оно открывает коридор затмений – закрытия которого придется ждать до середины января: лунное затмение в Раке 10 января 2020 завершит коридор затмений. Впрочем, влияние затмений не вписывается строго в эти временные рамки: люди прочувствуют на себе влияние затмений еще за пару-тройку дней до даты солнечного затмения в декабре 2019 – и будут ощущать еще несколько дней после 10 января.

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Астрологи уже предупреждают все знаки Зодиака про полный перезапуск всех жизненных процессов. Людей ждет потеря контроля и срыв самых, казалось бы, верных планов. Особо внимательными стоит быть четырем знакам Зодиака – это Рак, Козерог, Весы и Овен.

В солнечное затмение 26 декабря 2019 – что нельзя делать:

  • выяснять отношения с близкими – любых конфликтов лучше избегать;
  • заключать важные сделки – стоит дождаться закрытия коридора затмений;
  • игнорировать семью и близких – именно на семейных отношениях стоит сосредоточить свои усилия, эта сфера в особой опасности в эти дни;
  • проявлять чрезвычайную физическую активность – силы лучше поберечь, их можно не рассчитать, а то и надорваться;
  • избегать любого насилия – от словесного до физического и психологического.

Также стоит избегать дальних поездок и крупных покупок – это всегда в определенной степени риск, а рисковать нынче не время.

Солнечное затмение 26 декабря 2019 – что делать

Чтобы минимизировать негатив солнечного затмения астрологи и эзотерики советуют сделать эмоциональный сброс – и лучше все важные процессы в этот период делать максимально материальными. К примеру, сброс негатива провести через написания проблем на бумаге – которую затем сжечь.

Читайте такжеЧто нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денегА в противовес проблемам – загадать желание в солнечное затмение 26 декабря 2019. И также максимально его визуализировать: как минимум, четко представить загаданное в голове. Но лучше – детально описать или даже сделать фотоколлаж желаемого.

Сами дни затмений – и солнечного, и лунного в январе – стоит начинать с контрастного душа. Не игнорировать физические нагрузки (дыхательную гимнастику в особенности) и пересмотреть свой рацион (самое время избавиться от какой-нибудь вредной пищевой привычки – это сейчас сделать будет максимально легко). Соблюдать питьевой режим: попить травяных чаев, перечитать любимую книгу или посмотреть хорошее новогоднее кино. Позитив – наше всё!

Солнечное затмение
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