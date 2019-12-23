Эксперт пояснила вредные качества воды

Медик рассказала о вреде воды / Фото: pennsylvaniafrack.com

Излишнее употребление в пищу воды провоцирует увеличение распада белка, а также вымывает из организма необходимые витамины и микроэлементы.

Как сообщает НСН со ссылкой на доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника ФИЦ питания и биотехнологии Аллу Погожеву, существует оптимальный объем жидкости для организма.

По мнению эксперта, количество воды не должно в сутки превышать 2,5 литра. Из них один литр поступает в организм из пищевых продуктов, 1-1,5 литра - в виде свободной жидкости с кофе, чаем, молоком или супами.

Читайте такжеУченые перечислили вызывающие бессонницу продуктыПогожева утверждает, что на утоление жажды влияет не только количество жидкости, но и ее вкус. Уменьшают ощущение жажды морсы, квас, зеленый чай, отвары фруктов – кисловатые напитки.

"Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500—2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день", — напомнила медик.

Эксперт предостерегла, что чрезмерное питье вызывает перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Напомним, в США ученые из Университета Южной Каролины пришли к выводу, что избыток соли провоцирует рост артериального давления, поэтому уменьшение потребления натрия поможет противостоять заболеванию.

Как ранее сообщалось, в США ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что избыток сахара в питании может провоцировать бессонницу, которой страдают 30% взрослого населения планеты.